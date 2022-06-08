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МККК не ответил на запрос России о помощи в посещении военнопленных россиян - РИА Новости, 08.06.2022
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МККК не ответил на запрос России о помощи в посещении военнопленных россиян
МККК не ответил на запрос России о помощи в посещении военнопленных россиян - РИА Новости, 08.06.2022
МККК не ответил на запрос России о помощи в посещении военнопленных россиян
Международный Комитет Красного Креста (МККК) пока не ответил на запрос России о помощи в посещении российских военнопленных, заявила официальный представитель... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T13:06
2022-06-08T13:06
в мире
украина
донецкая народная республика
здоровье - общество
верховная рада украины
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 8 июня - РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста (МККК) пока не ответил на запрос России о помощи в посещении российских военнопленных, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Международный Комитет Красного Креста до сих пор не ответил на наш запрос о содействии в организации посещения российских военнопленных на территории Украины. При этом украинским военнопленным, как вы знаете, которые содержатся в СИЗО в Еленовке на территории ДНР, были допущены представители Международного Комитета Красного Креста и депутаты Верховной Рады Украины. Хотелось бы рассчитывать на в этом смысле взаимность и конструктивное сотрудничество с Международным Комитетом Красного Креста", - сказала Захарова на брифинге в среду.
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в мире, украина, донецкая народная республика, здоровье - общество, верховная рада украины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
13:06 08.06.2022
 
МККК не ответил на запрос России о помощи в посещении военнопленных россиян

Захарова: МККК не ответил на запрос Москвы о содействии в посещении российских пленных

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкФлаг Международного комитета Красного Креста
Флаг Международного комитета Красного Креста - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Флаг Международного комитета Красного Креста. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июня - РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста (МККК) пока не ответил на запрос России о помощи в посещении российских военнопленных, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Международный Комитет Красного Креста до сих пор не ответил на наш запрос о содействии в организации посещения российских военнопленных на территории Украины. При этом украинским военнопленным, как вы знаете, которые содержатся в СИЗО в Еленовке на территории ДНР, были допущены представители Международного Комитета Красного Креста и депутаты Верховной Рады Украины.
Хотелось бы рассчитывать на в этом смысле взаимность и конструктивное сотрудничество с Международным Комитетом Красного Креста", - сказала Захарова на брифинге в среду.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
Вчера, 12:55
Москва обеспокоена словами Киева о создании спецлагеря для пленных
 
В миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЗдоровье - ОбществоВерховная Рада УкраиныМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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