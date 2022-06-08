https://ria.ru/20220608/plennye-1793960418.html

МККК не ответил на запрос России о помощи в посещении военнопленных россиян

МККК не ответил на запрос России о помощи в посещении военнопленных россиян - РИА Новости, 08.06.2022

МККК не ответил на запрос России о помощи в посещении военнопленных россиян

Международный Комитет Красного Креста (МККК) пока не ответил на запрос России о помощи в посещении российских военнопленных, заявила официальный представитель... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T13:06

2022-06-08T13:06

2022-06-08T13:06

в мире

украина

донецкая народная республика

здоровье - общество

верховная рада украины

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149554/60/1495546071_0:24:3048:1739_1920x0_80_0_0_7c95b57cfd9460a11393c2a3e6f75362.jpg

МОСКВА, 8 июня - РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста (МККК) пока не ответил на запрос России о помощи в посещении российских военнопленных, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Международный Комитет Красного Креста до сих пор не ответил на наш запрос о содействии в организации посещения российских военнопленных на территории Украины. При этом украинским военнопленным, как вы знаете, которые содержатся в СИЗО в Еленовке на территории ДНР, были допущены представители Международного Комитета Красного Креста и депутаты Верховной Рады Украины. Хотелось бы рассчитывать на в этом смысле взаимность и конструктивное сотрудничество с Международным Комитетом Красного Креста", - сказала Захарова на брифинге в среду.

https://ria.ru/20220608/plennye-1793955573.html

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, донецкая народная республика, здоровье - общество, верховная рада украины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова