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Семья сдавшегося в плен в ДНР наемника надеется на его возвращение

Семья сдавшегося в плен в ДНР наемника надеется на его возвращение - РИА Новости, 08.06.2022

Семья сдавшегося в плен в ДНР наемника надеется на его возвращение

Семья сдавшегося в плен в Мариуполе британского наемника Эйдена Аслина, воевавшего на стороне украинских боевиков в Донбассе, надеется на его возвращение домой... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T05:02

2022-06-08T05:02

2022-06-08T05:02

специальная военная операция на украине

в мире

мариуполь

донбасс

великобритания

украина

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Семья сдавшегося в плен в Мариуполе британского наемника Эйдена Аслина, воевавшего на стороне украинских боевиков в Донбассе, надеется на его возвращение домой и работает над его освобождением с МИД Великобритании и украинскими властями."Мы очень любим Эйдена и очень по нему скучаем, и мы надеемся, что его очень скоро освободят", - приводит заявление семьи британский телеканал Sky News.Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что "прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, лучшее, что их ждет - долгий срок в тюрьме". Он отметил, что иностранные наемники не имеют статуса комбатантов по международному гуманитарному праву.В конце прошлой недели генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики заявила об окончании расследования и передачи уголовного дела в отношении британского наемника Эйдена Аслина в суд, ему может грозить смертная казнь. Во вторник заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб заявил, что правительство намерено заявить протест в связи с уголовным делом в отношении Аслина.При этом ранее председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного Совета ДНР Елена Шишкина сообщала, что иностранные наемники, принимавшие участие в боевых действиях в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену.

https://radiosputnik.ria.ru/20220515/naemniki-1788695658.html

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в мире, мариуполь, донбасс, великобритания, украина