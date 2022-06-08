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Семья сдавшегося в плен в ДНР наемника надеется на его возвращение - РИА Новости, 08.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220608/plen-1793878687.html
Семья сдавшегося в плен в ДНР наемника надеется на его возвращение
Семья сдавшегося в плен в ДНР наемника надеется на его возвращение - РИА Новости, 08.06.2022
Семья сдавшегося в плен в ДНР наемника надеется на его возвращение
Семья сдавшегося в плен в Мариуполе британского наемника Эйдена Аслина, воевавшего на стороне украинских боевиков в Донбассе, надеется на его возвращение домой... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T05:02
2022-06-08T05:02
специальная военная операция на украине
в мире
мариуполь
донбасс
великобритания
украина
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Семья сдавшегося в плен в Мариуполе британского наемника Эйдена Аслина, воевавшего на стороне украинских боевиков в Донбассе, надеется на его возвращение домой и работает над его освобождением с МИД Великобритании и украинскими властями."Мы очень любим Эйдена и очень по нему скучаем, и мы надеемся, что его очень скоро освободят", - приводит заявление семьи британский телеканал Sky News.Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что "прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, лучшее, что их ждет - долгий срок в тюрьме". Он отметил, что иностранные наемники не имеют статуса комбатантов по международному гуманитарному праву.В конце прошлой недели генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики заявила об окончании расследования и передачи уголовного дела в отношении британского наемника Эйдена Аслина в суд, ему может грозить смертная казнь. Во вторник заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб заявил, что правительство намерено заявить протест в связи с уголовным делом в отношении Аслина.При этом ранее председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного Совета ДНР Елена Шишкина сообщала, что иностранные наемники, принимавшие участие в боевых действиях в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену.
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в мире, мариуполь, донбасс, великобритания, украина
05:02 08.06.2022
 
Семья сдавшегося в плен в ДНР наемника надеется на его возвращение

Семья сдавшегося в плен в ДНР британского наемника Аслина надеется на его возвращение

© Военная хроника/TelegramПленный британский наёмник Эйден Эслин
Пленный британский наёмник Эйден Эслин
© Военная хроника/Telegram
Пленный британский наёмник Эйден Эслин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Семья сдавшегося в плен в Мариуполе британского наемника Эйдена Аслина, воевавшего на стороне украинских боевиков в Донбассе, надеется на его возвращение домой и работает над его освобождением с МИД Великобритании и украинскими властями.
"Мы очень любим Эйдена и очень по нему скучаем, и мы надеемся, что его очень скоро освободят", - приводит заявление семьи британский телеканал Sky News.
Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что "прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, лучшее, что их ждет - долгий срок в тюрьме". Он отметил, что иностранные наемники не имеют статуса комбатантов по международному гуманитарному праву.
В конце прошлой недели генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики заявила об окончании расследования и передачи уголовного дела в отношении британского наемника Эйдена Аслина в суд, ему может грозить смертная казнь. Во вторник заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб заявил, что правительство намерено заявить протест в связи с уголовным делом в отношении Аслина.
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При этом ранее председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного Совета ДНР Елена Шишкина сообщала, что иностранные наемники, принимавшие участие в боевых действиях в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМариупольДонбассВеликобританияУкраина
 
 
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