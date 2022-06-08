https://ria.ru/20220608/pismo-1793871170.html

Посол России в США получил письмо с предложением осудить действия Путина

Посол России в США получил письмо с предложением осудить действия Путина - РИА Новости, 08.06.2022

Посол России в США получил письмо с предложением осудить действия Путина

Посол в США Анатолий Антонов сообщил, что получил письмо с предложением осудить действия президента России, отметив, что потребовал объяснений на этот счет. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T00:35

2022-06-08T00:35

2022-06-08T06:24

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сша

анатолий антонов

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Посол в США Анатолий Антонов сообщил, что получил письмо с предложением осудить действия президента России, отметив, что потребовал объяснений на этот счет.По словам Антонова, дипмиссия в письменной форме потребовала от госдепартамента объяснений, "что это значит".Он также сообщил, также у посольства в Вашингтоне раздают карточки якобы с контактами ФБР и предлагают пообщаться с сотрудниками спецслужб. Кроме того, в американских СМИ появляются статьи с призывами к российским военнослужащим и российским дипломатам предать родину."Я подчеркну свое жесточайшее неприятие такой политики и такого отношения к российским дипломатам", - отметил Антонов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220607/antonov-1793867160.html

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в мире, владимир путин, россия, сша, анатолий антонов, украина, донбасс