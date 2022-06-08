00:35 08.06.2022 (обновлено: 06:24 08.06.2022)
Посол России в США получил письмо с предложением осудить действия Путина
Посол России в США Антонов сообщил о получении письма с призывом осудить действия Путина
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Посол в США Анатолий Антонов сообщил, что получил письмо с предложением осудить действия президента России, отметив, что потребовал объяснений на этот счет.
"В свой адрес я недавно получил письмо по почте с призывом того, чтобы я отказался от родины, чтобы я осудил действия российского президента. Если я это сделаю, то мне предложили обратиться в офис первого заместителя госсекретаря Уэнди Шерман", - сказал посол в эфире Первого канала.
По словам Антонова, дипмиссия в письменной форме потребовала от госдепартамента объяснений, "что это значит".
Он также сообщил, также у посольства в Вашингтоне раздают карточки якобы с контактами ФБР и предлагают пообщаться с сотрудниками спецслужб. Кроме того, в американских СМИ появляются статьи с призывами к российским военнослужащим и российским дипломатам предать родину.
"Я подчеркну свое жесточайшее неприятие такой политики и такого отношения к российским дипломатам", - отметил Антонов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.