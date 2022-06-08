Рейтинг@Mail.ru
Поиск подходящих России аналогов западных достижений начался при Петре I - РИА Новости, 08.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220608/petr-1794026442.html
Поиск подходящих России аналогов западных достижений начался при Петре I
Поиск подходящих России аналогов западных достижений начался при Петре I - РИА Новости, 08.06.2022
Поиск подходящих России аналогов западных достижений начался при Петре I
Директор Музея истории российской литературы имени Даля Дмитрий Бак считает, что ключ к тому, что сейчас происходит с Россией на мировой арене, можно найти в... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T15:47
2022-06-08T15:47
культура
новости культуры
петр i
владимир путин
россия
дмитрий бак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149699/97/1496999783_0:270:1595:1167_1920x0_80_0_0_05c173eda3d1b91578d7af81abf1f515.jpg
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Директор Музея истории российской литературы имени Даля Дмитрий Бак считает, что ключ к тому, что сейчас происходит с Россией на мировой арене, можно найти в правлении Петра I. Мнением он поделился на пленарном заседании "Актуальность образа Петра Великого для современной России" на международном форуме "История для будущего. Образ Петра"."Петр действительно не просто представлял собой инновационный тип поведения социума и усвоения западных достижений, но он действовал так же, как через 100 с лишним лет будет действовать Достоевский. Не механически взять западное и пересадить, перевезти на российскую почву, но вырастить внутри, в недрах русской культуры некий аналог, который укоренен в почве", — поясняет Бак. Он отметил, что "вокруг кричат об изоляционизме, который якобы следует из спецстратегических, политических решений, направленных на суверенитет России". "Никакого изоляционизма, только лучшее и адекватное природе национальной культуры России мы готовы не заимствовать, а вырастить у себя. Именно об этом говорит Петр", — утверждает Бак.Согласно указу президента РФ Владимира Путина, в 2022 году в России пройдет празднование 350-летия со дня рождения Петра I.
https://ria.ru/20220608/muzei-1793495879.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149699/97/1496999783_0:121:1595:1317_1920x0_80_0_0_468a0b1e629896be5aaf1765c72a0450.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, петр i, владимир путин, россия, дмитрий бак
15:47 08.06.2022
 
Поиск подходящих России аналогов западных достижений начался при Петре I

Дмитрий Бак: Поиск подходящих России аналогов западных достижений начался при Петре I

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПортрет Петра Первого
Портрет Петра Первого - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Директор Музея истории российской литературы имени Даля Дмитрий Бак считает, что ключ к тому, что сейчас происходит с Россией на мировой арене, можно найти в правлении Петра I. Мнением он поделился на пленарном заседании "Актуальность образа Петра Великого для современной России" на международном форуме "История для будущего. Образ Петра".
"Петр действительно не просто представлял собой инновационный тип поведения социума и усвоения западных достижений, но он действовал так же, как через 100 с лишним лет будет действовать Достоевский. Не механически взять западное и пересадить, перевезти на российскую почву, но вырастить внутри, в недрах русской культуры некий аналог, который укоренен в почве", — поясняет Бак.
Он отметил, что "вокруг кричат об изоляционизме, который якобы следует из спецстратегических, политических решений, направленных на суверенитет России".
"Никакого изоляционизма, только лучшее и адекватное природе национальной культуры России мы готовы не заимствовать, а вырастить у себя. Именно об этом говорит Петр", — утверждает Бак.
Согласно указу президента РФ Владимира Путина, в 2022 году в России пройдет празднование 350-летия со дня рождения Петра I.
Портрет Петра I - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
Вчера, 07:17Культура
В Третьяковке открылась выставка "Усы властелина" о Петре I
 
КультураНовости культурыПетр IВладимир ПутинРоссияДмитрий Бак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала