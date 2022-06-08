https://ria.ru/20220608/petr-1794026442.html
Поиск подходящих России аналогов западных достижений начался при Петре I
Поиск подходящих России аналогов западных достижений начался при Петре I - РИА Новости, 08.06.2022
Поиск подходящих России аналогов западных достижений начался при Петре I
Директор Музея истории российской литературы имени Даля Дмитрий Бак считает, что ключ к тому, что сейчас происходит с Россией на мировой арене, можно найти в... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T15:47
2022-06-08T15:47
2022-06-08T15:47
культура
новости культуры
петр i
владимир путин
россия
дмитрий бак
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Директор Музея истории российской литературы имени Даля Дмитрий Бак считает, что ключ к тому, что сейчас происходит с Россией на мировой арене, можно найти в правлении Петра I. Мнением он поделился на пленарном заседании "Актуальность образа Петра Великого для современной России" на международном форуме "История для будущего. Образ Петра"."Петр действительно не просто представлял собой инновационный тип поведения социума и усвоения западных достижений, но он действовал так же, как через 100 с лишним лет будет действовать Достоевский. Не механически взять западное и пересадить, перевезти на российскую почву, но вырастить внутри, в недрах русской культуры некий аналог, который укоренен в почве", — поясняет Бак. Он отметил, что "вокруг кричат об изоляционизме, который якобы следует из спецстратегических, политических решений, направленных на суверенитет России". "Никакого изоляционизма, только лучшее и адекватное природе национальной культуры России мы готовы не заимствовать, а вырастить у себя. Именно об этом говорит Петр", — утверждает Бак.Согласно указу президента РФ Владимира Путина, в 2022 году в России пройдет празднование 350-летия со дня рождения Петра I.
https://ria.ru/20220608/muzei-1793495879.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, петр i, владимир путин, россия, дмитрий бак
Поиск подходящих России аналогов западных достижений начался при Петре I
Дмитрий Бак: Поиск подходящих России аналогов западных достижений начался при Петре I
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Директор Музея истории российской литературы имени Даля Дмитрий Бак считает, что ключ к тому, что сейчас происходит с Россией на мировой арене, можно найти в правлении Петра I. Мнением он поделился на пленарном заседании "Актуальность образа Петра Великого для современной России" на международном форуме "История для будущего. Образ Петра".
"Петр действительно не просто представлял собой инновационный тип поведения социума и усвоения западных достижений, но он действовал так же, как через 100 с лишним лет будет действовать Достоевский. Не механически взять западное и пересадить, перевезти на российскую почву, но вырастить внутри, в недрах русской культуры некий аналог, который укоренен в почве", — поясняет Бак.
Он отметил, что "вокруг кричат об изоляционизме, который якобы следует из спецстратегических, политических решений, направленных на суверенитет России".
"Никакого изоляционизма, только лучшее и адекватное природе национальной культуры России мы готовы не заимствовать, а вырастить у себя. Именно об этом говорит Петр", — утверждает Бак.
Согласно указу президента РФ Владимира Путина, в 2022 году в России пройдет празднование 350-летия со дня рождения Петра I.