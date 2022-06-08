https://ria.ru/20220608/peregovory-1793926992.html
Чавушоглу назвал переговоры с Лавровым продуктивными
Чавушоглу назвал переговоры с Лавровым продуктивными - РИА Новости, 08.06.2022
Чавушоглу назвал переговоры с Лавровым продуктивными
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал продуктивными переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым в среду в Анкаре. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T11:46
2022-06-08T11:46
2022-06-08T12:02
в мире
турция
россия
мевлют чавушоглу
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АНКАРА, 8 июн – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал продуктивными переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым в среду в Анкаре."Мы обсудили региональные вопросы, в числе основных Украину, переговоры были продуктивными", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, турция, россия, мевлют чавушоглу
11:46 08.06.2022 (обновлено: 12:02 08.06.2022)
Чавушоглу назвал переговоры с Лавровым продуктивными
Глава МИД Турции Чавушоглу назвал переговоры с Лавровым продуктивными