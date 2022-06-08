https://ria.ru/20220608/peregovory-1793926992.html

Чавушоглу назвал переговоры с Лавровым продуктивными

Чавушоглу назвал переговоры с Лавровым продуктивными - РИА Новости, 08.06.2022

Чавушоглу назвал переговоры с Лавровым продуктивными

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал продуктивными переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым в среду в Анкаре. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T11:46

2022-06-08T11:46

2022-06-08T12:02

в мире

турция

россия

мевлют чавушоглу

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АНКАРА, 8 июн – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал продуктивными переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым в среду в Анкаре."Мы обсудили региональные вопросы, в числе основных Украину, переговоры были продуктивными", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции.

https://ria.ru/20220608/siriya-1793928433.html

турция

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, турция, россия, мевлют чавушоглу