10:09 08.06.2022 (обновлено: 11:04 08.06.2022)
Лавров и Чавушоглу начали переговоры в Анкаре
Главы МИД России и Турции Лавров и Чавушоглу начали переговоры в Анкаре
© РИА Новости / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи в Анкаре. 8 июня 2022 года
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи в Анкаре. 8 июня 2022 года
АНКАРА, 8 июн — РИА Новости. Переговоры министров иностранных дел России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Шавушоглу начались в Анкаре, сообщил турецкий государственный телеканал TRT Haber.
"Министр Лавров прибыл на переговоры с Чавушоглу. Переговоры начались", — передал телеканал.
Как сообщили РИА Новости в МИД Турции, по итогам встречи запланирована совместная пресс-конференция глав МИД.
Ожидается, что главной темой переговоров станет ситуация на Украине. Как отмечали на Смоленской площади, Лавров и Чавушоглу намерены обсудить возможное решение проблемы экспорта украинского зерна и перспективы возобновления российско-украинских переговоров, в которых Турция ранее выступала посредником.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.