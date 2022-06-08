https://ria.ru/20220608/peregovory-1793905643.html

Лавров и Чавушоглу начали переговоры в Анкаре

Лавров и Чавушоглу начали переговоры в Анкаре - РИА Новости, 08.06.2022

Лавров и Чавушоглу начали переговоры в Анкаре

Переговоры министров иностранных дел России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Шавушоглу начались в Анкаре, сообщил турецкий государственный телеканал TRT Haber. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T10:09

2022-06-08T10:09

2022-06-08T11:04

в мире

турция

россия

сергей лавров

мевлют чавушоглу

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АНКАРА, 8 июн — РИА Новости. Переговоры министров иностранных дел России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Шавушоглу начались в Анкаре, сообщил турецкий государственный телеканал TRT Haber.Как сообщили РИА Новости в МИД Турции, по итогам встречи запланирована совместная пресс-конференция глав МИД.Ожидается, что главной темой переговоров станет ситуация на Украине. Как отмечали на Смоленской площади, Лавров и Чавушоглу намерены обсудить возможное решение проблемы экспорта украинского зерна и перспективы возобновления российско-украинских переговоров, в которых Турция ранее выступала посредником.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220604/turtsiya-1793194065.html

турция

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, турция, россия, сергей лавров, мевлют чавушоглу