https://ria.ru/20220608/peregovory-1793885648.html

Переговоры Лаврова и главы МИД Турции будут интенсивные, заявила Захарова

Переговоры Лаврова и главы МИД Турции будут интенсивные, заявила Захарова - РИА Новости, 08.06.2022

Переговоры Лаврова и главы МИД Турции будут интенсивные, заявила Захарова

Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и его турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу в среду в Анкаре предстоят очень интенсивные, заявила официальный представитель РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T08:09

2022-06-08T08:09

2022-06-08T08:25

сергей лавров

мария захарова

турция

россия

политика

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и его турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу в среду в Анкаре предстоят очень интенсивные, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Делегацию сейчас (российскую - ред.) забросило в Турцию, где сегодня предстоят очень интенсивные переговоры с турецкими коллегами", - сказала она в эфире радио Sputnik.Накануне, в преддверии визита российского министра в Турцию, в МИД РФ сообщили, что стороны обсудят перспективы возобновления мирных переговоров с Украиной.

https://ria.ru/20220607/chernogoriya-1793854528.html

турция

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей лавров, мария захарова, турция, россия, политика