https://ria.ru/20220608/peregovory-1793885648.html
Переговоры Лаврова и главы МИД Турции будут интенсивные, заявила Захарова
Переговоры Лаврова и главы МИД Турции будут интенсивные, заявила Захарова - РИА Новости, 08.06.2022
Переговоры Лаврова и главы МИД Турции будут интенсивные, заявила Захарова
Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и его турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу в среду в Анкаре предстоят очень интенсивные, заявила официальный представитель РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T08:09
2022-06-08T08:09
2022-06-08T08:25
сергей лавров
мария захарова
турция
россия
политика
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и его турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу в среду в Анкаре предстоят очень интенсивные, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Делегацию сейчас (российскую - ред.) забросило в Турцию, где сегодня предстоят очень интенсивные переговоры с турецкими коллегами", - сказала она в эфире радио Sputnik.Накануне, в преддверии визита российского министра в Турцию, в МИД РФ сообщили, что стороны обсудят перспективы возобновления мирных переговоров с Украиной.
https://ria.ru/20220607/chernogoriya-1793854528.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей лавров, мария захарова, турция, россия, политика
08:09 08.06.2022 (обновлено: 08:25 08.06.2022)
Переговоры Лаврова и главы МИД Турции будут интенсивные, заявила Захарова
Захарова: переговоры Лаврова и главы МИД Турции Чавушоглу предстоят интенсивные