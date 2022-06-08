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В Запорожской области подготовили первую партию российских паспортов - РИА Новости, 08.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220608/pasporta-1793897714.html
В Запорожской области подготовили первую партию российских паспортов
В Запорожской области подготовили первую партию российских паспортов - РИА Новости, 08.06.2022
В Запорожской области подготовили первую партию российских паспортов
Первая партия паспортов граждан Российской Федерации готова к выдаче в Запорожской области, их вручат в День России, заявил РИА Новости член главного совета... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T09:27
2022-06-08T09:36
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Первая партия паспортов граждан Российской Федерации готова к выдаче в Запорожской области, их вручат в День России, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов."Первая партия паспортов граждан Российской Федерации готова. Как минимум пятьсот человек точно получат паспорта в День России 12 июня", - сказал Рогов агентству.По его словам, в регионе сложился настоящий ажиотаж в стремлении людей как можно быстрее получить российское гражданство. Тысячи человек стоят в очередях до девяти часов и занимают место за несколько дней."Сейчас для ускорения процесса в нескольких городах Запорожской области организовываются новые пункты по приему документов", - подчеркнул Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.
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запорожская область, россия
09:27 08.06.2022 (обновлено: 09:36 08.06.2022)
 
В Запорожской области подготовили первую партию российских паспортов

В Запорожской области подготовили первую партию российских паспортов, их выдадут 12 июня

© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкПаспорт России
Паспорт России - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Первая партия паспортов граждан Российской Федерации готова к выдаче в Запорожской области, их вручат в День России, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
"Первая партия паспортов граждан Российской Федерации готова. Как минимум пятьсот человек точно получат паспорта в День России 12 июня", - сказал Рогов агентству.
По его словам, в регионе сложился настоящий ажиотаж в стремлении людей как можно быстрее получить российское гражданство. Тысячи человек стоят в очередях до девяти часов и занимают место за несколько дней.
"Сейчас для ускорения процесса в нескольких городах Запорожской области организовываются новые пункты по приему документов", - подчеркнул Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.
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