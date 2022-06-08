https://ria.ru/20220608/pasporta-1793897714.html

В Запорожской области подготовили первую партию российских паспортов

В Запорожской области подготовили первую партию российских паспортов - РИА Новости, 08.06.2022

В Запорожской области подготовили первую партию российских паспортов

Первая партия паспортов граждан Российской Федерации готова к выдаче в Запорожской области, их вручат в День России, заявил РИА Новости член главного совета... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T09:27

2022-06-08T09:27

2022-06-08T09:36

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Первая партия паспортов граждан Российской Федерации готова к выдаче в Запорожской области, их вручат в День России, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов."Первая партия паспортов граждан Российской Федерации готова. Как минимум пятьсот человек точно получат паспорта в День России 12 июня", - сказал Рогов агентству.По его словам, в регионе сложился настоящий ажиотаж в стремлении людей как можно быстрее получить российское гражданство. Тысячи человек стоят в очередях до девяти часов и занимают место за несколько дней."Сейчас для ускорения процесса в нескольких городах Запорожской области организовываются новые пункты по приему документов", - подчеркнул Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220608/soobschenie-1793892589.html

запорожская область

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожская область, россия