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На Украине запретили деятельность партии "Оппозиционный блок" - РИА Новости, 08.06.2022
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На Украине запретили деятельность партии "Оппозиционный блок"
На Украине запретили деятельность партии "Оппозиционный блок" - РИА Новости, 08.06.2022
На Украине запретили деятельность партии "Оппозиционный блок"
Суд на Украине запретил деятельность партии "Оппозиционный блок", сообщает украинская общественная организация "Рух Чесно". РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T17:10
2022-06-08T17:10
в мире
владимир зеленский
украина
оппозиционный блок (партия)
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Суд на Украине запретил деятельность партии "Оппозиционный блок", сообщает украинская общественная организация "Рух Чесно"."Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность политической партии "Оппозиционный блок". Имущество партии и всех ее ячеек, согласно решению суда, передается государству. Но само решение может быть обжаловано в Верховном суде", - говорится в сообщении на сайте общественной организации.Также на сайте выложено само решение. На сайте суда эта информация пока отсутствует.Владимир Зеленский подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине 14 мая. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны, включены "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты" и "Блок Владимира Сальдо".
https://ria.ru/20220607/finansirovanie-1793776092.html
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в мире, владимир зеленский, украина, оппозиционный блок (партия)
17:10 08.06.2022
 
На Украине запретили деятельность партии "Оппозиционный блок"

Суд на Украине запретил деятельность политической партии "Оппозиционный блок"

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-Мать в Киеве
Монумент Родина-Мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-Мать в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Суд на Украине запретил деятельность партии "Оппозиционный блок", сообщает украинская общественная организация "Рух Чесно".
"Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность политической партии "Оппозиционный блок". Имущество партии и всех ее ячеек, согласно решению суда, передается государству. Но само решение может быть обжаловано в Верховном суде", - говорится в сообщении на сайте общественной организации.
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Также на сайте выложено само решение. На сайте суда эта информация пока отсутствует.
Владимир Зеленский подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине 14 мая. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны, включены "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты" и "Блок Владимира Сальдо".
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В миреВладимир ЗеленскийУкраинаОппозиционный блок (партия)
 
 
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