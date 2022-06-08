https://ria.ru/20220608/partiya-1794061668.html

На Украине запретили деятельность партии "Оппозиционный блок"

На Украине запретили деятельность партии "Оппозиционный блок" - РИА Новости, 08.06.2022

На Украине запретили деятельность партии "Оппозиционный блок"

Суд на Украине запретил деятельность партии "Оппозиционный блок", сообщает украинская общественная организация "Рух Чесно". РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T17:10

2022-06-08T17:10

2022-06-08T17:10

в мире

владимир зеленский

украина

оппозиционный блок (партия)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772759856_0:17:3074:1746_1920x0_80_0_0_5c9a2ab97c2551acc37512068b887f67.jpg

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Суд на Украине запретил деятельность партии "Оппозиционный блок", сообщает украинская общественная организация "Рух Чесно"."Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность политической партии "Оппозиционный блок". Имущество партии и всех ее ячеек, согласно решению суда, передается государству. Но само решение может быть обжаловано в Верховном суде", - говорится в сообщении на сайте общественной организации.Также на сайте выложено само решение. На сайте суда эта информация пока отсутствует.Владимир Зеленский подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине 14 мая. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны, включены "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты" и "Блок Владимира Сальдо".

https://ria.ru/20220607/finansirovanie-1793776092.html

https://ria.ru/20220608/poroshenko-1793973691.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, владимир зеленский, украина, оппозиционный блок (партия)