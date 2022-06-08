На Украине запретили деятельность партии "Оппозиционный блок"
Суд на Украине запретил деятельность политической партии "Оппозиционный блок"
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-Мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-Мать в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Суд на Украине запретил деятельность партии "Оппозиционный блок", сообщает украинская общественная организация "Рух Чесно".
"Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность политической партии "Оппозиционный блок". Имущество партии и всех ее ячеек, согласно решению суда, передается государству. Но само решение может быть обжаловано в Верховном суде", - говорится в сообщении на сайте общественной организации.
Также на сайте выложено само решение. На сайте суда эта информация пока отсутствует.
Владимир Зеленский подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине 14 мая. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны, включены "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты" и "Блок Владимира Сальдо".
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