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Белый дом пригрозил решительным ответом в случае ядерных испытаний КНДР
Белый дом пригрозил решительным ответом в случае ядерных испытаний КНДР - РИА Новости, 08.06.2022
Белый дом пригрозил решительным ответом в случае ядерных испытаний КНДР
США дадут решительный ответ, если Северная Корея проведет ядерные испытания, предупредил советник американского президента по национальной безопасности Джейк... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T23:58
2022-06-08T23:58
2022-06-08T23:58
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ВАШИНГТОН, 8 июн – РИА Новости. США дадут решительный ответ, если Северная Корея проведет ядерные испытания, предупредил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан."Мы пристально отслеживаем сохраняющуюся вероятность ядерного испытания, на которое мы... дадим решительный ответ", - сказал он на брифинге Белого дома.США уже пытались ужесточить международные санкции против КНДР за ракетные испытания, но инициативу заблокировали в Совете Безопасности ООН Россия и Китай.С начала года Северная Корея провела 18 пусков, в том числе межконтинентальных баллистических ракет, баллистической ракеты для подводных лодок, систем для космического спутника и нового носителя тактического ядерного оружия.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, оон, администрация президента сша
Белый дом пригрозил решительным ответом в случае ядерных испытаний КНДР
Представитель Белого дома Салливан: США решительно ответят в случае ядерных испытаний КНДР
ВАШИНГТОН, 8 июн – РИА Новости. США дадут решительный ответ, если Северная Корея проведет ядерные испытания, предупредил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Мы пристально отслеживаем сохраняющуюся вероятность ядерного испытания, на которое мы... дадим решительный ответ", - сказал он на брифинге Белого дома.
США
уже пытались ужесточить международные санкции против КНДР за ракетные испытания, но инициативу заблокировали в Совете Безопасности ООН Россия
и Китай
.
С начала года Северная Корея провела 18 пусков, в том числе межконтинентальных баллистических ракет, баллистической ракеты для подводных лодок, систем для космического спутника и нового носителя тактического ядерного оружия.