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Белый дом пригрозил решительным ответом в случае ядерных испытаний КНДР - РИА Новости, 08.06.2022
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Белый дом пригрозил решительным ответом в случае ядерных испытаний КНДР
Белый дом пригрозил решительным ответом в случае ядерных испытаний КНДР - РИА Новости, 08.06.2022
Белый дом пригрозил решительным ответом в случае ядерных испытаний КНДР
США дадут решительный ответ, если Северная Корея проведет ядерные испытания, предупредил советник американского президента по национальной безопасности Джейк... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T23:58
2022-06-08T23:58
в мире
сша
китай
оон
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ВАШИНГТОН, 8 июн – РИА Новости. США дадут решительный ответ, если Северная Корея проведет ядерные испытания, предупредил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан."Мы пристально отслеживаем сохраняющуюся вероятность ядерного испытания, на которое мы... дадим решительный ответ", - сказал он на брифинге Белого дома.США уже пытались ужесточить международные санкции против КНДР за ракетные испытания, но инициативу заблокировали в Совете Безопасности ООН Россия и Китай.С начала года Северная Корея провела 18 пусков, в том числе межконтинентальных баллистических ракет, баллистической ракеты для подводных лодок, систем для космического спутника и нового носителя тактического ядерного оружия.
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в мире, сша, китай, оон, администрация президента сша
23:58 08.06.2022
 
Белый дом пригрозил решительным ответом в случае ядерных испытаний КНДР

Представитель Белого дома Салливан: США решительно ответят в случае ядерных испытаний КНДР

© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Белый дом, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 июн – РИА Новости. США дадут решительный ответ, если Северная Корея проведет ядерные испытания, предупредил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Мы пристально отслеживаем сохраняющуюся вероятность ядерного испытания, на которое мы... дадим решительный ответ", - сказал он на брифинге Белого дома.
США уже пытались ужесточить международные санкции против КНДР за ракетные испытания, но инициативу заблокировали в Совете Безопасности ООН Россия и Китай.
С начала года Северная Корея провела 18 пусков, в том числе межконтинентальных баллистических ракет, баллистической ракеты для подводных лодок, систем для космического спутника и нового носителя тактического ядерного оружия.
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