https://ria.ru/20220608/otvet-1794128831.html

Белый дом пригрозил решительным ответом в случае ядерных испытаний КНДР

Белый дом пригрозил решительным ответом в случае ядерных испытаний КНДР - РИА Новости, 08.06.2022

Белый дом пригрозил решительным ответом в случае ядерных испытаний КНДР

США дадут решительный ответ, если Северная Корея проведет ядерные испытания, предупредил советник американского президента по национальной безопасности Джейк... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T23:58

2022-06-08T23:58

2022-06-08T23:58

в мире

сша

китай

оон

администрация президента сша

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ВАШИНГТОН, 8 июн – РИА Новости. США дадут решительный ответ, если Северная Корея проведет ядерные испытания, предупредил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан."Мы пристально отслеживаем сохраняющуюся вероятность ядерного испытания, на которое мы... дадим решительный ответ", - сказал он на брифинге Белого дома.США уже пытались ужесточить международные санкции против КНДР за ракетные испытания, но инициативу заблокировали в Совете Безопасности ООН Россия и Китай.С начала года Северная Корея провела 18 пусков, в том числе межконтинентальных баллистических ракет, баллистической ракеты для подводных лодок, систем для космического спутника и нового носителя тактического ядерного оружия.

https://ria.ru/20220607/dialog-1793818937.html

сша

китай

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, китай, оон, администрация президента сша