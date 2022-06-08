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Глава ДНР подписал указ об отставке правительства - РИА Новости, 08.06.2022
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Глава ДНР подписал указ об отставке правительства
Глава ДНР подписал указ об отставке правительства - РИА Новости, 08.06.2022
Глава ДНР подписал указ об отставке правительства
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ об отставке правительства и его председателя Александра Ананченко. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T19:29
2022-06-08T20:15
денис пушилин
политика
в мире
донецкая народная республика
днр
донбасс
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ДОНЕЦК, 8 июн — РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ об отставке правительства и его председателя Александра Ананченко."Постановляю: освободить Ананченко Александра Евгеньевича от должности председателя правительства Донецкой Народной Республики. Объявить об отставке правительства Донецкой Народной Республики", — говорится в документе, опубликованном на сайте главы ДНР.При этом нынешний премьер и министры продолжат работать до формирования нового правительства. Указ вступает в силу с момента его подписания.Ранее Пушилин предложил Александру Ананченко возглавить развитие госсектора и поблагодарил его за плодотворную деятельность в должности председателя правительства ДНР.
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денис пушилин, политика, в мире, донецкая народная республика, днр, донбасс
19:29 08.06.2022 (обновлено: 20:15 08.06.2022)
 
Глава ДНР подписал указ об отставке правительства

Глава ДНР Пушилин подписал указ об отставке правительства и его председателя Ананченко

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 июн — РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ об отставке правительства и его председателя Александра Ананченко.
"Постановляю: освободить Ананченко Александра Евгеньевича от должности председателя правительства Донецкой Народной Республики. Объявить об отставке правительства Донецкой Народной Республики", — говорится в документе, опубликованном на сайте главы ДНР.
При этом нынешний премьер и министры продолжат работать до формирования нового правительства.
Указ вступает в силу с момента его подписания.
Ранее Пушилин предложил Александру Ананченко возглавить развитие госсектора и поблагодарил его за плодотворную деятельность в должности председателя правительства ДНР.
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