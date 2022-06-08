https://ria.ru/20220608/otstavka-1794097643.html

Глава ДНР подписал указ об отставке правительства

Глава ДНР подписал указ об отставке правительства - РИА Новости, 08.06.2022

Глава ДНР подписал указ об отставке правительства

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ об отставке правительства и его председателя Александра Ананченко. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T19:29

2022-06-08T19:29

2022-06-08T20:15

денис пушилин

политика

в мире

донецкая народная республика

днр

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790815257_0:55:2300:1349_1920x0_80_0_0_105bd00e0c52fa1a0db09b84a4652968.jpg

ДОНЕЦК, 8 июн — РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ об отставке правительства и его председателя Александра Ананченко."Постановляю: освободить Ананченко Александра Евгеньевича от должности председателя правительства Донецкой Народной Республики. Объявить об отставке правительства Донецкой Народной Республики", — говорится в документе, опубликованном на сайте главы ДНР.При этом нынешний премьер и министры продолжат работать до формирования нового правительства. Указ вступает в силу с момента его подписания.Ранее Пушилин предложил Александру Ананченко возглавить развитие госсектора и поблагодарил его за плодотворную деятельность в должности председателя правительства ДНР.

https://ria.ru/20220608/obstrel-1794004408.html

донецкая народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

денис пушилин, политика, в мире, донецкая народная республика, днр, донбасс