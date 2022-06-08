https://ria.ru/20220608/otpusk-1793925191.html

Поляки готовы отказаться от отпусков из-за роста цен, показал опрос

Поляки готовы отказаться от отпусков из-за роста цен, показал опрос - РИА Новости, 08.06.2022

Поляки готовы отказаться от отпусков из-за роста цен, показал опрос

Каждый пятый житель Польши намерен отказаться от поездки в отпуск из-за роста цен, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической лабораторией... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T11:41

2022-06-08T11:41

2022-06-08T11:41

польша

в мире

экономика

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ВАРШАВА, 8 июн – РИА Новости. Каждый пятый житель Польши намерен отказаться от поездки в отпуск из-за роста цен, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической лабораторией United Surveys.Инфляция в Польше в мае составила 13,9% в годовом выражении. Это самый высокий рост с конца 90-х годов.По данным опроса, более половины (57,5%) опрошенных не намерены менять свои планы на отпуск в связи с ростом цен.Откажутся же от поездки в отпуск 21,9% респондентов. 7,5% опрошенных сократят свою отпускную поездку, а 6,1% вместо выезда за границу проведут отпуск на территории своей страны. При этом 3,5% решили во время отпуска поехать за границу вместо того, чтобы отдыхать на родине, так как существуют туристические направления, где отдых стоит дешевле, чем в Польше.3,3% опрошенных затруднились ответить на вопрос об отпускных планах.Опрос был проведен 3-4 июня среди 1 тысячи совершеннолетних жителей Польши методом CATI (computer assisted telephone interview) телефонных анкетных интервью.

https://ria.ru/20220608/ssha-1793887931.html

польша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

польша, в мире, экономика