https://ria.ru/20220608/otpusk-1793925191.html
Поляки готовы отказаться от отпусков из-за роста цен, показал опрос
Поляки готовы отказаться от отпусков из-за роста цен, показал опрос - РИА Новости, 08.06.2022
Поляки готовы отказаться от отпусков из-за роста цен, показал опрос
Каждый пятый житель Польши намерен отказаться от поездки в отпуск из-за роста цен, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической лабораторией... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T11:41
2022-06-08T11:41
2022-06-08T11:41
польша
в мире
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572713023_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_f76f2c0fb6d0bc623499de9671b4f13c.jpg
ВАРШАВА, 8 июн – РИА Новости. Каждый пятый житель Польши намерен отказаться от поездки в отпуск из-за роста цен, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической лабораторией United Surveys.Инфляция в Польше в мае составила 13,9% в годовом выражении. Это самый высокий рост с конца 90-х годов.По данным опроса, более половины (57,5%) опрошенных не намерены менять свои планы на отпуск в связи с ростом цен.Откажутся же от поездки в отпуск 21,9% респондентов. 7,5% опрошенных сократят свою отпускную поездку, а 6,1% вместо выезда за границу проведут отпуск на территории своей страны. При этом 3,5% решили во время отпуска поехать за границу вместо того, чтобы отдыхать на родине, так как существуют туристические направления, где отдых стоит дешевле, чем в Польше.3,3% опрошенных затруднились ответить на вопрос об отпускных планах.Опрос был проведен 3-4 июня среди 1 тысячи совершеннолетних жителей Польши методом CATI (computer assisted telephone interview) телефонных анкетных интервью.
https://ria.ru/20220608/ssha-1793887931.html
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572713023_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_fe8c55dd7d8b3893151f86bcedae4f44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, в мире, экономика
Поляки готовы отказаться от отпусков из-за роста цен, показал опрос
United Surveys: каждый пятый поляк намерен отказаться от поездки в отпуск из-за роста цен
ВАРШАВА, 8 июн – РИА Новости. Каждый пятый житель Польши намерен отказаться от поездки в отпуск из-за роста цен, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической лабораторией United Surveys.
Инфляция в Польше
в мае составила 13,9% в годовом выражении. Это самый высокий рост с конца 90-х годов.
По данным опроса, более половины (57,5%) опрошенных не намерены менять свои планы на отпуск в связи с ростом цен.
Откажутся же от поездки в отпуск 21,9% респондентов. 7,5% опрошенных сократят свою отпускную поездку, а 6,1% вместо выезда за границу проведут отпуск на территории своей страны. При этом 3,5% решили во время отпуска поехать за границу вместо того, чтобы отдыхать на родине, так как существуют туристические направления, где отдых стоит дешевле, чем в Польше.
3,3% опрошенных затруднились ответить на вопрос об отпускных планах.
Опрос был проведен 3-4 июня среди 1 тысячи совершеннолетних жителей Польши методом CATI (computer assisted telephone interview) телефонных анкетных интервью.