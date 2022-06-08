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Поляки готовы отказаться от отпусков из-за роста цен, показал опрос - РИА Новости, 08.06.2022
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Поляки готовы отказаться от отпусков из-за роста цен, показал опрос
Поляки готовы отказаться от отпусков из-за роста цен, показал опрос - РИА Новости, 08.06.2022
Поляки готовы отказаться от отпусков из-за роста цен, показал опрос
Каждый пятый житель Польши намерен отказаться от поездки в отпуск из-за роста цен, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической лабораторией... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T11:41
2022-06-08T11:41
польша
в мире
экономика
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ВАРШАВА, 8 июн – РИА Новости. Каждый пятый житель Польши намерен отказаться от поездки в отпуск из-за роста цен, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической лабораторией United Surveys.Инфляция в Польше в мае составила 13,9% в годовом выражении. Это самый высокий рост с конца 90-х годов.По данным опроса, более половины (57,5%) опрошенных не намерены менять свои планы на отпуск в связи с ростом цен.Откажутся же от поездки в отпуск 21,9% респондентов. 7,5% опрошенных сократят свою отпускную поездку, а 6,1% вместо выезда за границу проведут отпуск на территории своей страны. При этом 3,5% решили во время отпуска поехать за границу вместо того, чтобы отдыхать на родине, так как существуют туристические направления, где отдых стоит дешевле, чем в Польше.3,3% опрошенных затруднились ответить на вопрос об отпускных планах.Опрос был проведен 3-4 июня среди 1 тысячи совершеннолетних жителей Польши методом CATI (computer assisted telephone interview) телефонных анкетных интервью.
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польша, в мире, экономика
11:41 08.06.2022
 
Поляки готовы отказаться от отпусков из-за роста цен, показал опрос

United Surveys: каждый пятый поляк намерен отказаться от поездки в отпуск из-за роста цен

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов Польши в Варшаве
Здание министерства финансов Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Здание министерства финансов Польши в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 8 июн – РИА Новости. Каждый пятый житель Польши намерен отказаться от поездки в отпуск из-за роста цен, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической лабораторией United Surveys.
Инфляция в Польше в мае составила 13,9% в годовом выражении. Это самый высокий рост с конца 90-х годов.
По данным опроса, более половины (57,5%) опрошенных не намерены менять свои планы на отпуск в связи с ростом цен.
Откажутся же от поездки в отпуск 21,9% респондентов. 7,5% опрошенных сократят свою отпускную поездку, а 6,1% вместо выезда за границу проведут отпуск на территории своей страны. При этом 3,5% решили во время отпуска поехать за границу вместо того, чтобы отдыхать на родине, так как существуют туристические направления, где отдых стоит дешевле, чем в Польше.
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3,3% опрошенных затруднились ответить на вопрос об отпускных планах.
Опрос был проведен 3-4 июня среди 1 тысячи совершеннолетних жителей Польши методом CATI (computer assisted telephone interview) телефонных анкетных интервью.
 
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