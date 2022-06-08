https://ria.ru/20220608/ospa-1794126835.html
В Греции выявили первый случай заражения оспой обезьян
В Греции выявили первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 08.06.2022
В Греции выявили первый случай заражения оспой обезьян
Первый случай заражения человека оспой обезьян зарегистрирован в Греции, сообщило греческое общественное телевидение ERT со ссылкой на Национальную организацию... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T23:45
2022-06-08T23:45
2022-06-08T23:45
в мире
греция
тедрос адханом гебрейесус
салоники
воз
оспа обезьян
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АФИНЫ, 8 июн - РИА Новости. Первый случай заражения человека оспой обезьян зарегистрирован в Греции, сообщило греческое общественное телевидение ERT со ссылкой на Национальную организацию общественного здравоохранения EODY."В больнице "Андреас Сиггрос" сообщили о случае с клиническими симптомами, совместимыми с заболеванием. Это мужчина, который недавно ездил в Португалию. Первоначальный тест, проведенный в центральной лаборатории EODY, дал положительный результат. Образцы были отправлены в лабораторию микробиологии медицинского факультета Университета Аристотеля в Салониках для геномного подтверждения вируса оспы обезьян", - говорится в сообщении.Больной госпитализирован в стабильном состоянии."Согласно имеющимся эпидемиологическим данным, риск для населения в целом по-прежнему низок, поскольку заболевание обычно протекает в легкой форме и характеризуется относительно низкой заразностью", - отмечает телеканал.Ранее сообщалось о двух возможных случаях оспы обезьян в Греции. В обоих случаях у заболевших была ветряная оспа.Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил в среду, что в 29 странах мира зарегистрировано более 1 тысячи случаев заражения оспой обезьян.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
https://ria.ru/20220608/ospa-1794071714.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, греция, тедрос адханом гебрейесус, салоники, воз, оспа обезьян
В Греции выявили первый случай заражения оспой обезьян
ERT: в Греции выявили первый случай заражения оспой обезьян, больного госпитализировали
АФИНЫ, 8 июн - РИА Новости.
Первый случай заражения человека оспой обезьян зарегистрирован в Греции, сообщило греческое общественное телевидение ERT
со ссылкой на Национальную организацию общественного здравоохранения EODY.
"В больнице "Андреас Сиггрос" сообщили о случае с клиническими симптомами, совместимыми с заболеванием. Это мужчина, который недавно ездил в Португалию
. Первоначальный тест, проведенный в центральной лаборатории EODY, дал положительный результат. Образцы были отправлены в лабораторию микробиологии медицинского факультета Университета Аристотеля в Салониках
для геномного подтверждения вируса оспы обезьян", - говорится в сообщении.
Больной госпитализирован в стабильном состоянии.
"Согласно имеющимся эпидемиологическим данным, риск для населения в целом по-прежнему низок, поскольку заболевание обычно протекает в легкой форме и характеризуется относительно низкой заразностью", - отмечает телеканал.
Ранее сообщалось о двух возможных случаях оспы обезьян в Греции
. В обоих случаях у заболевших была ветряная оспа.
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ
) Тедрос Адханом Гебрейесус
сообщил в среду, что в 29 странах мира зарегистрировано более 1 тысячи случаев заражения оспой обезьян.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.