https://ria.ru/20220608/ospa-1794126835.html

В Греции выявили первый случай заражения оспой обезьян

В Греции выявили первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 08.06.2022

В Греции выявили первый случай заражения оспой обезьян

Первый случай заражения человека оспой обезьян зарегистрирован в Греции, сообщило греческое общественное телевидение ERT со ссылкой на Национальную организацию... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T23:45

2022-06-08T23:45

2022-06-08T23:45

в мире

греция

тедрос адханом гебрейесус

салоники

воз

оспа обезьян

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АФИНЫ, 8 июн - РИА Новости. Первый случай заражения человека оспой обезьян зарегистрирован в Греции, сообщило греческое общественное телевидение ERT со ссылкой на Национальную организацию общественного здравоохранения EODY."В больнице "Андреас Сиггрос" сообщили о случае с клиническими симптомами, совместимыми с заболеванием. Это мужчина, который недавно ездил в Португалию. Первоначальный тест, проведенный в центральной лаборатории EODY, дал положительный результат. Образцы были отправлены в лабораторию микробиологии медицинского факультета Университета Аристотеля в Салониках для геномного подтверждения вируса оспы обезьян", - говорится в сообщении.Больной госпитализирован в стабильном состоянии."Согласно имеющимся эпидемиологическим данным, риск для населения в целом по-прежнему низок, поскольку заболевание обычно протекает в легкой форме и характеризуется относительно низкой заразностью", - отмечает телеканал.Ранее сообщалось о двух возможных случаях оспы обезьян в Греции. В обоих случаях у заболевших была ветряная оспа.Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил в среду, что в 29 странах мира зарегистрировано более 1 тысячи случаев заражения оспой обезьян.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

https://ria.ru/20220608/ospa-1794071714.html

греция

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Наталья Макарова

в мире, греция, тедрос адханом гебрейесус, салоники, воз, оспа обезьян