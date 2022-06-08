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ВОЗ сообщила, что человек может повторно заразиться вирусом оспы обезьян - РИА Новости, 08.06.2022
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ВОЗ сообщила, что человек может повторно заразиться вирусом оспы обезьян
ВОЗ сообщила, что человек может повторно заразиться вирусом оспы обезьян - РИА Новости, 08.06.2022
ВОЗ сообщила, что человек может повторно заразиться вирусом оспы обезьян
Человек может повторно заразиться оспой обезьян, заявила на брифинге в среду глава секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T17:34
2022-06-08T17:34
в мире
тедрос адханом гебрейесус
здоровье - общество
африка
европа
западная африка
воз
оспа обезьян
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ЖЕНЕВЕ, 8 июня – РИА Новости. Человек может повторно заразиться оспой обезьян, заявила на брифинге в среду глава секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис."Мы уже видели, как в Западной Африке врач, уже контактировавший с оспой обезьян, позже снова заболел. Иммунитет не защищает от повторного заражения на 100%", - сказала доктор.ВОЗ также не рекомендует проведение всеобщей вакцинации против этой болезни, так как в немногих местах, где имеются вакцины, они используются для защиты тех, у кого более высокий риск заражения, сообщил Глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус.Первый случай заражения человека оспой обезьян был выявлен еще в 1970 году. Впоследствии этот диагноз ставился людям неоднократно, но, как правило, инфицированные находились в Африке. Передача вируса, по наблюдениям медиков, обычно происходила от животного к человеку.В последнее время врачи столкнулись с десятками случаев оспы обезьян в различных странах Европы, а также в Америке и Австралии. При этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
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африка
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в мире, тедрос адханом гебрейесус, здоровье - общество, африка, европа, западная африка, воз, оспа обезьян
17:34 08.06.2022
 
ВОЗ сообщила, что человек может повторно заразиться вирусом оспы обезьян

ВОЗ: человек может повторно заразиться обезьяньей оспой

© РИА Новости / Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор" / Перейти в фотобанкТест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян
Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор"
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Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян. Архивное фото
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ЖЕНЕВЕ, 8 июня – РИА Новости. Человек может повторно заразиться оспой обезьян, заявила на брифинге в среду глава секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис.
"Мы уже видели, как в Западной Африке врач, уже контактировавший с оспой обезьян, позже снова заболел. Иммунитет не защищает от повторного заражения на 100%", - сказала доктор.
Оспа обезьян - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
Вчера, 15:02
Оспа обезьян: симптомы, способы передачи, лечение
ВОЗ также не рекомендует проведение всеобщей вакцинации против этой болезни, так как в немногих местах, где имеются вакцины, они используются для защиты тех, у кого более высокий риск заражения, сообщил Глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус.
Первый случай заражения человека оспой обезьян был выявлен еще в 1970 году. Впоследствии этот диагноз ставился людям неоднократно, но, как правило, инфицированные находились в Африке. Передача вируса, по наблюдениям медиков, обычно происходила от животного к человеку.
В последнее время врачи столкнулись с десятками случаев оспы обезьян в различных странах Европы, а также в Америке и Австралии. При этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
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В миреТедрос Адханом ГебрейесусЗдоровье - ОбществоАфрикаЕвропаЗападная АфрикаВОЗОспа обезьян
 
 
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