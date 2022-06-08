https://ria.ru/20220608/ospa-1794071714.html

ВОЗ сообщила, что человек может повторно заразиться вирусом оспы обезьян

ВОЗ сообщила, что человек может повторно заразиться вирусом оспы обезьян - РИА Новости, 08.06.2022

ВОЗ сообщила, что человек может повторно заразиться вирусом оспы обезьян

Человек может повторно заразиться оспой обезьян, заявила на брифинге в среду глава секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T17:34

2022-06-08T17:34

2022-06-08T17:34

в мире

тедрос адханом гебрейесус

здоровье - общество

африка

европа

западная африка

воз

оспа обезьян

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ЖЕНЕВЕ, 8 июня – РИА Новости. Человек может повторно заразиться оспой обезьян, заявила на брифинге в среду глава секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис."Мы уже видели, как в Западной Африке врач, уже контактировавший с оспой обезьян, позже снова заболел. Иммунитет не защищает от повторного заражения на 100%", - сказала доктор.ВОЗ также не рекомендует проведение всеобщей вакцинации против этой болезни, так как в немногих местах, где имеются вакцины, они используются для защиты тех, у кого более высокий риск заражения, сообщил Глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус.Первый случай заражения человека оспой обезьян был выявлен еще в 1970 году. Впоследствии этот диагноз ставился людям неоднократно, но, как правило, инфицированные находились в Африке. Передача вируса, по наблюдениям медиков, обычно происходила от животного к человеку.В последнее время врачи столкнулись с десятками случаев оспы обезьян в различных странах Европы, а также в Америке и Австралии. При этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

https://ria.ru/20220608/ospa-1793992107.html

африка

европа

западная африка

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в мире, тедрос адханом гебрейесус, здоровье - общество, африка, европа, западная африка, воз, оспа обезьян