ВОЗ сообщила, что человек может повторно заразиться вирусом оспы обезьян
ВОЗ: человек может повторно заразиться обезьяньей оспой
© РИА Новости / Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор" / Перейти в фотобанкТест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян
Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян. Архивное фото
ЖЕНЕВЕ, 8 июня – РИА Новости. Человек может повторно заразиться оспой обезьян, заявила на брифинге в среду глава секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис.
"Мы уже видели, как в Западной Африке врач, уже контактировавший с оспой обезьян, позже снова заболел. Иммунитет не защищает от повторного заражения на 100%", - сказала доктор.
ВОЗ также не рекомендует проведение всеобщей вакцинации против этой болезни, так как в немногих местах, где имеются вакцины, они используются для защиты тех, у кого более высокий риск заражения, сообщил Глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус.
Первый случай заражения человека оспой обезьян был выявлен еще в 1970 году. Впоследствии этот диагноз ставился людям неоднократно, но, как правило, инфицированные находились в Африке. Передача вируса, по наблюдениям медиков, обычно происходила от животного к человеку.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
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