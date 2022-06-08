https://ria.ru/20220608/ospa-1794070451.html
Роспотребнадзор разослал тест-системы для выявления оспы обезьян в регионы
Роспотребнадзор разослал тест-системы для выявления оспы обезьян в регионы - РИА Новости, 08.06.2022
Роспотребнадзор разослал тест-системы для выявления оспы обезьян в регионы
Случаев оспы обезьян в России не зарегистрировано, тест-системы для выявления болезни поступили в регионы, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T17:32
2022-06-08T17:32
2022-06-08T17:32
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
оспа обезьян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790558876_0:0:2515:1415_1920x0_80_0_0_ba7574dd606feb6e8093f64b8846118f.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Случаев оспы обезьян в России не зарегистрировано, тест-системы для выявления болезни поступили в регионы, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."На сегодняшний день в России не зарегистрировано ни одного случая заболевания оспой обезьян. Роспотребнадзор предпринимает все необходимые меры для недопущения завоза этой инфекции и купирования возможности ее распространения", - говорится в сообщении.Тест-системы для выявления оспы обезьян, изготовленные центром "Вектор" Роспотребнадзора, поступили в регионы, уточнили в пресс-службе. Благодаря своевременному выпуску тест-комплектов, предназначенных для проведения исследований в лабораторных условиях, Роспотребнадзор обеспечил возможность оперативного выявления случаев оспы обезьян в любом регионе страны, отметили в ведомстве.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790558876_0:0:2515:1887_1920x0_80_0_0_9ce3016a1dc1eb47a70cc1ce6cc3c218.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), оспа обезьян
Роспотребнадзор разослал тест-системы для выявления оспы обезьян в регионы
Роспотребнадзор: случаев оспы обезьян в России не зарегистрировано