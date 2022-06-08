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Роспотребнадзор разослал тест-системы для выявления оспы обезьян в регионы

Роспотребнадзор разослал тест-системы для выявления оспы обезьян в регионы - РИА Новости, 08.06.2022

Роспотребнадзор разослал тест-системы для выявления оспы обезьян в регионы

Случаев оспы обезьян в России не зарегистрировано, тест-системы для выявления болезни поступили в регионы, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T17:32

2022-06-08T17:32

2022-06-08T17:32

общество

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

оспа обезьян

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Случаев оспы обезьян в России не зарегистрировано, тест-системы для выявления болезни поступили в регионы, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."На сегодняшний день в России не зарегистрировано ни одного случая заболевания оспой обезьян. Роспотребнадзор предпринимает все необходимые меры для недопущения завоза этой инфекции и купирования возможности ее распространения", - говорится в сообщении.Тест-системы для выявления оспы обезьян, изготовленные центром "Вектор" Роспотребнадзора, поступили в регионы, уточнили в пресс-службе. Благодаря своевременному выпуску тест-комплектов, предназначенных для проведения исследований в лабораторных условиях, Роспотребнадзор обеспечил возможность оперативного выявления случаев оспы обезьян в любом регионе страны, отметили в ведомстве.

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), оспа обезьян