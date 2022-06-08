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Роспотребнадзор разослал тест-системы для выявления оспы обезьян в регионы - РИА Новости, 08.06.2022
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Роспотребнадзор разослал тест-системы для выявления оспы обезьян в регионы
Роспотребнадзор разослал тест-системы для выявления оспы обезьян в регионы - РИА Новости, 08.06.2022
Роспотребнадзор разослал тест-системы для выявления оспы обезьян в регионы
Случаев оспы обезьян в России не зарегистрировано, тест-системы для выявления болезни поступили в регионы, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T17:32
2022-06-08T17:32
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
оспа обезьян
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Случаев оспы обезьян в России не зарегистрировано, тест-системы для выявления болезни поступили в регионы, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."На сегодняшний день в России не зарегистрировано ни одного случая заболевания оспой обезьян. Роспотребнадзор предпринимает все необходимые меры для недопущения завоза этой инфекции и купирования возможности ее распространения", - говорится в сообщении.Тест-системы для выявления оспы обезьян, изготовленные центром "Вектор" Роспотребнадзора, поступили в регионы, уточнили в пресс-службе. Благодаря своевременному выпуску тест-комплектов, предназначенных для проведения исследований в лабораторных условиях, Роспотребнадзор обеспечил возможность оперативного выявления случаев оспы обезьян в любом регионе страны, отметили в ведомстве.
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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), оспа обезьян
17:32 08.06.2022
 
Роспотребнадзор разослал тест-системы для выявления оспы обезьян в регионы

Роспотребнадзор: случаев оспы обезьян в России не зарегистрировано

© РИА Новости / Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор" / Перейти в фотобанкТест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян, созданная ГНЦ "Вектор"
Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян, созданная ГНЦ Вектор - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор"
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Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян, созданная ГНЦ "Вектор" . Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Случаев оспы обезьян в России не зарегистрировано, тест-системы для выявления болезни поступили в регионы, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"На сегодняшний день в России не зарегистрировано ни одного случая заболевания оспой обезьян. Роспотребнадзор предпринимает все необходимые меры для недопущения завоза этой инфекции и купирования возможности ее распространения", - говорится в сообщении.
Тест-системы для выявления оспы обезьян, изготовленные центром "Вектор" Роспотребнадзора, поступили в регионы, уточнили в пресс-службе. Благодаря своевременному выпуску тест-комплектов, предназначенных для проведения исследований в лабораторных условиях, Роспотребнадзор обеспечил возможность оперативного выявления случаев оспы обезьян в любом регионе страны, отметили в ведомстве.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Оспа обезьян
 
 
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