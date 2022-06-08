https://ria.ru/20220608/ospa-1793979201.html
В России тестируют новую вакцину против оспы
В России тестируют новую вакцину против оспы - РИА Новости, 08.06.2022
В России тестируют новую вакцину против оспы
В России ведутся испытания новой вакцины против оспы и лекарственных препаратов для ее лечения, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T13:50
2022-06-08T13:50
2022-06-08T16:09
общество
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
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ТАШКЕНТ, 8 июн — РИА Новости. В России ведутся испытания новой вакцины против оспы и лекарственных препаратов для ее лечения, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко."Сейчас проходит тестирование новой вакцины против оспы и лекарственных препаратов для лечения", — сообщил глава Минздрава.В выступлении на совещании министров здравоохранения государств — членов ШОС он подчеркнул, что Россия намерена развивать сотрудничество в рамках организации, придерживаясь духа партнерства и взаимопомощи. "Выражаю надежду, что наши взаимные усилия будут способствовать дальнейшему обеспечению развития систем здравоохранения наших стран", — добавил министр.Он уточнил, что одной из задач, которые стоят сегодня перед системами здравоохранения стран ШОС, является выработка консолидированных подходов к реагированию на новые угрозы и вызовы, как, например, вирус оспы обезьян.Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко
13:50 08.06.2022 (обновлено: 16:09 08.06.2022)
В России тестируют новую вакцину против оспы
Мурашко: в России идет тестирование новой вакцины и лекарственных препаратов против оспы
ТАШКЕНТ, 8 июн — РИА Новости. В России ведутся испытания новой вакцины против оспы и лекарственных препаратов для ее лечения, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Сейчас проходит тестирование новой вакцины против оспы и лекарственных препаратов для лечения", — сообщил глава Минздрава.
В выступлении на совещании министров здравоохранения государств — членов ШОС он подчеркнул, что Россия намерена развивать сотрудничество в рамках организации, придерживаясь духа партнерства и взаимопомощи.
"Выражаю надежду, что наши взаимные усилия будут способствовать дальнейшему обеспечению развития систем здравоохранения наших стран", — добавил министр.
Он уточнил, что одной из задач, которые стоят сегодня перед системами здравоохранения стран ШОС, является выработка консолидированных подходов к реагированию на новые угрозы и вызовы, как, например, вирус оспы обезьян.
Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.