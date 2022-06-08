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ВЦИОМ узнал, сколько россиян боятся заболеть оспой обезьян - РИА Новости, 08.06.2022
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ВЦИОМ узнал, сколько россиян боятся заболеть оспой обезьян
ВЦИОМ узнал, сколько россиян боятся заболеть оспой обезьян - РИА Новости, 08.06.2022
ВЦИОМ узнал, сколько россиян боятся заболеть оспой обезьян
Каждый пятый россиянин опасается, что может сам заболеть оспой обезьян, а треть беспокоится, что могут заболеть близкие, следует из опроса "ВЦИОМ-Спутник". РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T03:12
2022-06-08T03:12
общество
россия
вциом
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Каждый пятый россиянин опасается, что может сам заболеть оспой обезьян, а треть беспокоится, что могут заболеть близкие, следует из опроса "ВЦИОМ-Спутник".Каждый четвертый респондент (25%) ответил, что хорошо осведомлен об оспе обезьян, которая сейчас распространяется в Европе. Больше половины (60%) сообщили, что подробностей не знают, но что-то слышали про оспу в Европе, а 15% - впервые услышали про это во время участия в опросе.На вопрос, опасаются ли они, что могут заболеть оспой обезьян, 21% участников опроса сообщил об опасениях, что может заразиться сам, 30% опасаются, что могут заболеть близкие, 64% россиян не опасаются, 4% затруднились с ответом.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 31 мая 2022 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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общество, россия, вциом
03:12 08.06.2022
 
ВЦИОМ узнал, сколько россиян боятся заболеть оспой обезьян

ВЦИОМ: каждый пятый россиянин боится заболеть оспой обезьян

© AP PhotoОбразец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом
Образец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© AP Photo
Образец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Каждый пятый россиянин опасается, что может сам заболеть оспой обезьян, а треть беспокоится, что могут заболеть близкие, следует из опроса "ВЦИОМ-Спутник".
Каждый четвертый респондент (25%) ответил, что хорошо осведомлен об оспе обезьян, которая сейчас распространяется в Европе. Больше половины (60%) сообщили, что подробностей не знают, но что-то слышали про оспу в Европе, а 15% - впервые услышали про это во время участия в опросе.
На вопрос, опасаются ли они, что могут заболеть оспой обезьян, 21% участников опроса сообщил об опасениях, что может заразиться сам, 30% опасаются, что могут заболеть близкие, 64% россиян не опасаются, 4% затруднились с ответом.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 31 мая 2022 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
Пассажир в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
6 июня, 11:37Сказано в эфире
"Стабильный вирус": депутат рассказал о ситуации с оспой обезьян в России
Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
 
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