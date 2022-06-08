https://ria.ru/20220608/ospa-1793876216.html

ВЦИОМ узнал, сколько россиян боятся заболеть оспой обезьян

ВЦИОМ узнал, сколько россиян боятся заболеть оспой обезьян - РИА Новости, 08.06.2022

ВЦИОМ узнал, сколько россиян боятся заболеть оспой обезьян

Каждый пятый россиянин опасается, что может сам заболеть оспой обезьян, а треть беспокоится, что могут заболеть близкие, следует из опроса "ВЦИОМ-Спутник". РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T03:12

2022-06-08T03:12

2022-06-08T03:12

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россия

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Каждый пятый россиянин опасается, что может сам заболеть оспой обезьян, а треть беспокоится, что могут заболеть близкие, следует из опроса "ВЦИОМ-Спутник".Каждый четвертый респондент (25%) ответил, что хорошо осведомлен об оспе обезьян, которая сейчас распространяется в Европе. Больше половины (60%) сообщили, что подробностей не знают, но что-то слышали про оспу в Европе, а 15% - впервые услышали про это во время участия в опросе.На вопрос, опасаются ли они, что могут заболеть оспой обезьян, 21% участников опроса сообщил об опасениях, что может заразиться сам, 30% опасаются, что могут заболеть близкие, 64% россиян не опасаются, 4% затруднились с ответом.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 31 мая 2022 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://radiosputnik.ria.ru/20220606/ospa-1793405794.html

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общество, россия, вциом