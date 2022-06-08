Кабмин утвердил состав оргкомитета экспортного форума "Сделано в России"
© РЭЦВ рамках форума "Сделано в России" пройдет выставка экспортеров
© РЭЦ
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Правительство России утвердило состав организационного комитета Международного экспортного форума "Сделано в России", который пройдет осенью 2022 года в Москве, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"В состав оргкомитета под председательством первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Андрея Белоусова вошли заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук (в качестве заместителя председателя), генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина (в качестве ответственного секретаря оргкомитета)", - сообщает центр.
Также членами оргкомитета стали предправления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозёров, президент Сбербанка Герман Греф, гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, замминистра экономического развития Владимир Ильичев, ззамглавы Минсельхоза Сергей Левин, замминистра финансов Ирина Окладникова, первый замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков, зампредседателя госкорпорации развития ВЭБ.РФ Даниил Алгульян, руководители предпринимательских сообществ и деловых объединений страны и многие другие.
Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
"Форум "Сделано в России" - это уникальная международная площадка для обсуждения актуальных вопросов экспортной деятельности и выработки практических решений для наращивания поставок российских товаров и услуг за рубеж", - напомнили в РЭЦ.
Кроме того, документом утвержден состав федеральной конкурсной комиссии Всероссийского конкурса "Экспортер года".