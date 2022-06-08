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Спецоперация на Украине продвигается по плану, заявил Лавров - РИА Новости, 08.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220608/operatsiya-1793929687.html
Спецоперация на Украине продвигается по плану, заявил Лавров
Спецоперация на Украине продвигается по плану, заявил Лавров - РИА Новости, 08.06.2022
Спецоперация на Украине продвигается по плану, заявил Лавров
Российская специальная военная операция по демилитаризации Украины продвигается по плану и достигает поставленных задач, заявил министр иностранных дел РФ... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T11:57
2022-06-08T12:15
специальная военная операция на украине
сергей лавров
в мире
украина
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация в днр и лнр
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АНКАРА, 8 июн - РИА Новости. Российская специальная военная операция по демилитаризации Украины продвигается по плану и достигает поставленных задач, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Говорили из международных тем прежде всего, конечно, по Украине. Мы в очередной раз привлекли внимание к тем проблемам, которые годами создавались прямо на наших границах, создавались угрозы нашей безопасности внешними игроками, причем расположенными очень далеко от этого региона. И рассказали о ходе специальной военной операции, которая развивается по плану и которая достигает поставленных задач, при этом уделяя особое внимание минимизации какого-либо ущерба для гражданского населения, ну, и, конечно, для военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации, Донецкой и Луганской народных республик", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров со своим турецким коллегой.
https://ria.ru/20220604/ukraina-1793058514.html
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сергей лавров, в мире, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр
11:57 08.06.2022 (обновлено: 12:15 08.06.2022)
 
Спецоперация на Украине продвигается по плану, заявил Лавров

Лавров: специальная военная операция продвигается по плану и достигает поставленных задач

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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АНКАРА, 8 июн - РИА Новости. Российская специальная военная операция по демилитаризации Украины продвигается по плану и достигает поставленных задач, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Говорили из международных тем прежде всего, конечно, по Украине. Мы в очередной раз привлекли внимание к тем проблемам, которые годами создавались прямо на наших границах, создавались угрозы нашей безопасности внешними игроками, причем расположенными очень далеко от этого региона. И рассказали о ходе специальной военной операции, которая развивается по плану и которая достигает поставленных задач, при этом уделяя особое внимание минимизации какого-либо ущерба для гражданского населения, ну, и, конечно, для военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации, Донецкой и Луганской народных республик", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров со своим турецким коллегой.
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Специальная военная операция на УкраинеСергей ЛавровВ миреУкраинаРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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