https://ria.ru/20220608/operatsiya-1793929687.html

Спецоперация на Украине продвигается по плану, заявил Лавров

Спецоперация на Украине продвигается по плану, заявил Лавров - РИА Новости, 08.06.2022

Спецоперация на Украине продвигается по плану, заявил Лавров

Российская специальная военная операция по демилитаризации Украины продвигается по плану и достигает поставленных задач, заявил министр иностранных дел РФ... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T11:57

2022-06-08T11:57

2022-06-08T12:15

специальная военная операция на украине

сергей лавров

в мире

украина

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ситуация в днр и лнр

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АНКАРА, 8 июн - РИА Новости. Российская специальная военная операция по демилитаризации Украины продвигается по плану и достигает поставленных задач, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Говорили из международных тем прежде всего, конечно, по Украине. Мы в очередной раз привлекли внимание к тем проблемам, которые годами создавались прямо на наших границах, создавались угрозы нашей безопасности внешними игроками, причем расположенными очень далеко от этого региона. И рассказали о ходе специальной военной операции, которая развивается по плану и которая достигает поставленных задач, при этом уделяя особое внимание минимизации какого-либо ущерба для гражданского населения, ну, и, конечно, для военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации, Донецкой и Луганской народных республик", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров со своим турецким коллегой.

https://ria.ru/20220604/ukraina-1793058514.html

украина

россия

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Кирилл Волков

сергей лавров, в мире, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр