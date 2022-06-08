Рейтинг@Mail.ru
ВС Турции начнут операцию на севере Сирии в течение недели, пишут СМИ - РИА Новости, 08.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220608/operatsiya-1793889644.html
ВС Турции начнут операцию на севере Сирии в течение недели, пишут СМИ
ВС Турции начнут операцию на севере Сирии в течение недели, пишут СМИ - РИА Новости, 08.06.2022
ВС Турции начнут операцию на севере Сирии в течение недели, пишут СМИ
Операция турецкой армии на севере Сирии начнется уже на этой неделе, сообщает газета Hurriyet, корреспондент которой посетил район предполагаемых боевых... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T08:57
2022-06-08T09:36
в мире
турция
сирия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575025612_0:42:1000:605_1920x0_80_0_0_9e8e2041d7abc8a85011a1625cb3aef8.jpg
АНКАРА, 8 июн – РИА Новости. Операция турецкой армии на севере Сирии начнется уже на этой неделе, сообщает газета Hurriyet, корреспондент которой посетил район предполагаемых боевых действий."В то время как ожидается, что операция начнется на этой неделе, активность в регионе возросла. Подразделения ВС развернуты на передовой в сельской местности Тель-Рифата и Манбиджа. Для начала операции ждут новостей из Турции", — пишет издание.Как заявил ранее президент республики Тайип Эрдоган, вооруженные силы проведут "антитеррористические операции". По данным СМИ, они пройдут в четырех сирийских областях.Hurriyet также сообщала, что в ходе переговоров с Россией принято решение временно остановить подготовку к боевым действиям в районе Айн-Исса, где проходит автомагистраль (М4), соединяющая города Хасака, Ракка и Дейр-эз-Зор на востоке и Алеппо на севере. Как утверждает издание, Анкара не получила одобрения Москвы, которая направила на местность подкрепление.Тем временем, по данным издания, ВВС Турции начали точечные удары по объектам запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана (РПК) в Тель-Рифате и Манбидже, чтобы предотвратить нарастающие нападения. По данным газеты, декларируемая цель — очистить два района от боевиков и "вернуть в дома 500 тысяч человек".
https://ria.ru/20220608/usloviya-1793889030.html
турция
сирия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575025612_73:0:880:605_1920x0_80_0_0_7e73583fec1b2fa976e1b6b828b42688.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, сирия, россия
08:57 08.06.2022 (обновлено: 09:36 08.06.2022)
 
ВС Турции начнут операцию на севере Сирии в течение недели, пишут СМИ

Hurriyet: ВС Турции в течение недели начнут операцию в Сирии, не одобренную Россией

© пресс-служба Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанкТурецкие военные на учениях
Турецкие военные на учениях
© пресс-служба Минобороны Азербайджана
Перейти в фотобанк
Турецкие военные на учениях. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 8 июн – РИА Новости. Операция турецкой армии на севере Сирии начнется уже на этой неделе, сообщает газета Hurriyet, корреспондент которой посетил район предполагаемых боевых действий.
"В то время как ожидается, что операция начнется на этой неделе, активность в регионе возросла. Подразделения ВС развернуты на передовой в сельской местности Тель-Рифата и Манбиджа. Для начала операции ждут новостей из Турции", — пишет издание.
Как заявил ранее президент республики Тайип Эрдоган, вооруженные силы проведут "антитеррористические операции". По данным СМИ, они пройдут в четырех сирийских областях.
Hurriyet также сообщала, что в ходе переговоров с Россией принято решение временно остановить подготовку к боевым действиям в районе Айн-Исса, где проходит автомагистраль (М4), соединяющая города Хасака, Ракка и Дейр-эз-Зор на востоке и Алеппо на севере. Как утверждает издание, Анкара не получила одобрения Москвы, которая направила на местность подкрепление.
Тем временем, по данным издания, ВВС Турции начали точечные удары по объектам запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана (РПК) в Тель-Рифате и Манбидже, чтобы предотвратить нарастающие нападения. По данным газеты, декларируемая цель — очистить два района от боевиков и "вернуть в дома 500 тысяч человек".
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
Вчера, 08:50
СМИ: Турция поставила десять условий Швеции и Финляндии по членству в НАТО
 
В миреТурцияСирияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала