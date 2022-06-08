https://ria.ru/20220608/operatsiya-1793889644.html
ВС Турции начнут операцию на севере Сирии в течение недели, пишут СМИ
ВС Турции начнут операцию на севере Сирии в течение недели, пишут СМИ - РИА Новости, 08.06.2022
ВС Турции начнут операцию на севере Сирии в течение недели, пишут СМИ
Операция турецкой армии на севере Сирии начнется уже на этой неделе, сообщает газета Hurriyet, корреспондент которой посетил район предполагаемых боевых... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T08:57
2022-06-08T08:57
2022-06-08T09:36
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АНКАРА, 8 июн – РИА Новости. Операция турецкой армии на севере Сирии начнется уже на этой неделе, сообщает газета Hurriyet, корреспондент которой посетил район предполагаемых боевых действий."В то время как ожидается, что операция начнется на этой неделе, активность в регионе возросла. Подразделения ВС развернуты на передовой в сельской местности Тель-Рифата и Манбиджа. Для начала операции ждут новостей из Турции", — пишет издание.Как заявил ранее президент республики Тайип Эрдоган, вооруженные силы проведут "антитеррористические операции". По данным СМИ, они пройдут в четырех сирийских областях.Hurriyet также сообщала, что в ходе переговоров с Россией принято решение временно остановить подготовку к боевым действиям в районе Айн-Исса, где проходит автомагистраль (М4), соединяющая города Хасака, Ракка и Дейр-эз-Зор на востоке и Алеппо на севере. Как утверждает издание, Анкара не получила одобрения Москвы, которая направила на местность подкрепление.Тем временем, по данным издания, ВВС Турции начали точечные удары по объектам запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана (РПК) в Тель-Рифате и Манбидже, чтобы предотвратить нарастающие нападения. По данным газеты, декларируемая цель — очистить два района от боевиков и "вернуть в дома 500 тысяч человек".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, турция, сирия, россия
08:57 08.06.2022 (обновлено: 09:36 08.06.2022)
ВС Турции начнут операцию на севере Сирии в течение недели, пишут СМИ
Hurriyet: ВС Турции в течение недели начнут операцию в Сирии, не одобренную Россией
АНКАРА, 8 июн – РИА Новости.
Операция турецкой армии на севере Сирии начнется уже на этой неделе, сообщает газета Hurriyet
, корреспондент которой посетил район предполагаемых боевых действий.
"В то время как ожидается, что операция начнется на этой неделе, активность в регионе возросла. Подразделения ВС развернуты на передовой в сельской местности Тель-Рифата и Манбиджа. Для начала операции ждут новостей из Турции", — пишет издание.
Как заявил ранее президент республики Тайип Эрдоган, вооруженные силы проведут "антитеррористические операции". По данным СМИ, они пройдут в четырех сирийских областях.
Hurriyet также сообщала, что в ходе переговоров с Россией
принято решение временно остановить подготовку к боевым действиям в районе Айн-Исса, где проходит автомагистраль (М4), соединяющая города Хасака, Ракка и Дейр-эз-Зор
на востоке и Алеппо
на севере. Как утверждает издание, Анкара не получила одобрения Москвы, которая направила на местность подкрепление.
Тем временем, по данным издания, ВВС Турции начали точечные удары по объектам запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана (РПК) в Тель-Рифате и Манбидже, чтобы предотвратить нарастающие нападения. По данным газеты, декларируемая цель — очистить два района от боевиков и "вернуть в дома 500 тысяч человек".