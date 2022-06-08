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Лавров: ОДКБ должна быть фактором, обеспечивающим баланс в Евроатлантике - РИА Новости, 08.06.2022
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Лавров: ОДКБ должна быть фактором, обеспечивающим баланс в Евроатлантике
Лавров: ОДКБ должна быть фактором, обеспечивающим баланс в Евроатлантике - РИА Новости, 08.06.2022
Лавров: ОДКБ должна быть фактором, обеспечивающим баланс в Евроатлантике
ОДКБ должна стать фактором, обеспечивающим баланс в Евроатлантике, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T00:32
2022-06-08T00:32
одкб
нато
обсе
в мире
сергей лавров
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. ОДКБ должна стать фактором, обеспечивающим баланс в Евроатлантике, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.По его словам, ОДКБ будет развиваться в зависимости от потребностей, которые реально возникают в практической жизни, однако "не всем нравится развитие Организации", в том числе странам НАТО.Он отметил, что сейчас развернулась горячая дискуссия по поводу того, как реализовывать решения саммитов ОБСЕ об обеспечении неделимости безопасности."Формула неделимости безопасности, под которой стоят подписи всех президентов и глав правительств стран, входящих в НАТО, среди прочего предполагает отказ от попыток любой страны, группы стран или любой организации претендовать на доминирующую роль в Евроатлантическом регионе. НАТО всей своей жизнедеятельностью делает именно то, что запрещено и что ее члены обязались не делать", - сказал Лавров в интервью для фильма "Союзники ОДКБ - 30 лет на страже коллективной безопасности"."Поэтому ОДКБ должна выступать фактором, обеспечивающим баланс в Евроатлантике. Уверен, она (относительно молодая организация по сравнению с той же НАТО), по мере продвижения наших дискуссий и наших инициатив о безопасности в регионе, и ее авторитет, и ее голос будут все более весомыми", - отметил министр.
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одкб, нато, обсе, в мире, сергей лавров
00:32 08.06.2022
 
Лавров: ОДКБ должна быть фактором, обеспечивающим баланс в Евроатлантике

Глава МИД России Лавров: ОДКБ должна быть фактором, обеспечивающим баланс в Евроатлантике

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. ОДКБ должна стать фактором, обеспечивающим баланс в Евроатлантике, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, ОДКБ будет развиваться в зависимости от потребностей, которые реально возникают в практической жизни, однако "не всем нравится развитие Организации", в том числе странам НАТО.
Он отметил, что сейчас развернулась горячая дискуссия по поводу того, как реализовывать решения саммитов ОБСЕ об обеспечении неделимости безопасности.
"Формула неделимости безопасности, под которой стоят подписи всех президентов и глав правительств стран, входящих в НАТО, среди прочего предполагает отказ от попыток любой страны, группы стран или любой организации претендовать на доминирующую роль в Евроатлантическом регионе. НАТО всей своей жизнедеятельностью делает именно то, что запрещено и что ее члены обязались не делать", - сказал Лавров в интервью для фильма "Союзники ОДКБ - 30 лет на страже коллективной безопасности".
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"Поэтому ОДКБ должна выступать фактором, обеспечивающим баланс в Евроатлантике. Уверен, она (относительно молодая организация по сравнению с той же НАТО), по мере продвижения наших дискуссий и наших инициатив о безопасности в регионе, и ее авторитет, и ее голос будут все более весомыми", - отметил министр.
 
ОДКБНАТООБСЕВ миреСергей Лавров
 
 
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