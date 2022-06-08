https://ria.ru/20220608/odkb-1793871024.html

Лавров: ОДКБ должна быть фактором, обеспечивающим баланс в Евроатлантике

Лавров: ОДКБ должна быть фактором, обеспечивающим баланс в Евроатлантике - РИА Новости, 08.06.2022

Лавров: ОДКБ должна быть фактором, обеспечивающим баланс в Евроатлантике

ОДКБ должна стать фактором, обеспечивающим баланс в Евроатлантике, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T00:32

2022-06-08T00:32

2022-06-08T00:32

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сергей лавров

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. ОДКБ должна стать фактором, обеспечивающим баланс в Евроатлантике, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.По его словам, ОДКБ будет развиваться в зависимости от потребностей, которые реально возникают в практической жизни, однако "не всем нравится развитие Организации", в том числе странам НАТО.Он отметил, что сейчас развернулась горячая дискуссия по поводу того, как реализовывать решения саммитов ОБСЕ об обеспечении неделимости безопасности."Формула неделимости безопасности, под которой стоят подписи всех президентов и глав правительств стран, входящих в НАТО, среди прочего предполагает отказ от попыток любой страны, группы стран или любой организации претендовать на доминирующую роль в Евроатлантическом регионе. НАТО всей своей жизнедеятельностью делает именно то, что запрещено и что ее члены обязались не делать", - сказал Лавров в интервью для фильма "Союзники ОДКБ - 30 лет на страже коллективной безопасности"."Поэтому ОДКБ должна выступать фактором, обеспечивающим баланс в Евроатлантике. Уверен, она (относительно молодая организация по сравнению с той же НАТО), по мере продвижения наших дискуссий и наших инициатив о безопасности в регионе, и ее авторитет, и ее голос будут все более весомыми", - отметил министр.

https://ria.ru/20220606/odkb-1793518698.html

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одкб, нато, обсе, в мире, сергей лавров