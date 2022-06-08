https://ria.ru/20220608/odessa-1794089073.html

Поставки ракет Лондоном обострят ситуацию в Одессе, заявил посол Келин

Поставки ракет Лондоном обострят ситуацию в Одессе, заявил посол Келин - РИА Новости, 08.06.2022

Поставки ракет Лондоном обострят ситуацию в Одессе, заявил посол Келин

Британские ракеты Brimstone, которые Лондон намерен поставить Украине, могут быть использованы Киевом для еще большего обострения обстановки вокруг Одессы,... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T18:51

2022-06-08T18:51

2022-06-08T18:51

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

владимир путин

украина

россия

нато

оон

одесса

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МОСКВА, 8 июня - РИА Новости. Британские ракеты Brimstone, которые Лондон намерен поставить Украине, могут быть использованы Киевом для еще большего обострения обстановки вокруг Одессы, через которую возможен вывоз зерна, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.Ранее британские СМИ сообщили, что Британия намерена поставить Украине высокотехнологичные ракеты Brimstone в связи с ситуацией с портами."Я думаю, что это станет определенным фактором в той комбинации усилий, которая происходит вокруг Одессы, Черноморска и еще одного порта Украины, через который возможен вывоз украинского зерна... Какую роль тут могут сыграть Brimstone? Наверное, действительно, теоретически Украина где-то могла бы их использовать в качестве пугала со стороны берега, не в мирных целях, не для того, чтобы помочь выводить корабли, а для еще наверное большего обострения обстановки вокруг Одессы", - сказал Келин в эфире телеканала "Россия 24".В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220607/antonov-1793868296.html

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сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, украина, россия, нато, оон, одесса, великобритания, в мире