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Украинские войска обстреляли поселок Красный Партизан в ДНР
Украинские войска обстреляли поселок Красный Партизан в ДНР - РИА Новости, 08.06.2022
Украинские войска обстреляли поселок Красный Партизан в ДНР
Украинские войска обстреляли Красный Партизан в Донецкой Народной Республике, повреждены 10 многоквартирных домов, административное здание и школа, сообщил штаб РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T10:55
2022-06-08T10:55
2022-06-08T10:55
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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Красный Партизан в Донецкой Народной Республике, повреждены 10 многоквартирных домов, административное здание и школа, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) в Красном Партизане также пострадали 10 многоквартирных домов, административное здание, школа, заведение общественного питания, хозяйственные постройки", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в его Telegram-канале.В штабе добавили, что из-за обстрела без света остались 438 бытовых абонентов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днр
Украинские войска обстреляли поселок Красный Партизан в ДНР
ДНР: украинские войска обстреляли поселок Красный Партизан, повреждены десять домов