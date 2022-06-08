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Украинские войска обстреляли поселок Красный Партизан в ДНР - РИА Новости, 08.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли поселок Красный Партизан в ДНР
Украинские войска обстреляли поселок Красный Партизан в ДНР - РИА Новости, 08.06.2022
Украинские войска обстреляли поселок Красный Партизан в ДНР
Украинские войска обстреляли Красный Партизан в Донецкой Народной Республике, повреждены 10 многоквартирных домов, административное здание и школа, сообщил штаб РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T10:55
2022-06-08T10:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днр
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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Красный Партизан в Донецкой Народной Республике, повреждены 10 многоквартирных домов, административное здание и школа, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) в Красном Партизане также пострадали 10 многоквартирных домов, административное здание, школа, заведение общественного питания, хозяйственные постройки", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в его Telegram-канале.В штабе добавили, что из-за обстрела без света остались 438 бытовых абонентов.
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в мире, украина, днр
10:55 08.06.2022
 
Украинские войска обстреляли поселок Красный Партизан в ДНР

ДНР: украинские войска обстреляли поселок Красный Партизан, повреждены десять домов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОсколки боеприпасов
Осколки боеприпасов - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Красный Партизан в Донецкой Народной Республике, повреждены 10 многоквартирных домов, административное здание и школа, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) в Красном Партизане также пострадали 10 многоквартирных домов, административное здание, школа, заведение общественного питания, хозяйственные постройки", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в его Telegram-канале.
В штабе добавили, что из-за обстрела без света остались 438 бытовых абонентов.
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