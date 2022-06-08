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Украинские войска обстреляли поселок Красный Партизан в ДНР

Украинские войска обстреляли поселок Красный Партизан в ДНР - РИА Новости, 08.06.2022

Украинские войска обстреляли поселок Красный Партизан в ДНР

Украинские войска обстреляли Красный Партизан в Донецкой Народной Республике, повреждены 10 многоквартирных домов, административное здание и школа, сообщил штаб РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T10:55

2022-06-08T10:55

2022-06-08T10:55

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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Красный Партизан в Донецкой Народной Республике, повреждены 10 многоквартирных домов, административное здание и школа, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) в Красном Партизане также пострадали 10 многоквартирных домов, административное здание, школа, заведение общественного питания, хозяйственные постройки", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в его Telegram-канале.В штабе добавили, что из-за обстрела без света остались 438 бытовых абонентов.

украина

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, днр