https://ria.ru/20220608/obstrel-1794104423.html
ВСУ обстреляли Пантелеймоновку 122-миллиметровыми снарядами
ВСУ обстреляли Пантелеймоновку 122-миллиметровыми снарядами - РИА Новости, 08.06.2022
ВСУ обстреляли Пантелеймоновку 122-миллиметровыми снарядами
Украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по Пантелеймоновке в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T20:23
2022-06-08T20:23
2022-06-08T20:23
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по Пантелеймоновке в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Пантелеймоновка находится в 15 километрах к юго-западу от донецкой Горловки."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 19:30 - н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка: выпущено восемь снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Пантелеймоновку украинские войска обстреливали в среду по меньшей мере четыре раза снарядами калибром 122 миллиметра.
https://ria.ru/20220608/naemniki-1794089433.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, украина, вооруженные силы украины
ВСУ обстреляли Пантелеймоновку 122-миллиметровыми снарядами
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Пантелеймоновке восемь снарядов