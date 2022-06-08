https://ria.ru/20220608/obstrel-1794104423.html

ВСУ обстреляли Пантелеймоновку 122-миллиметровыми снарядами

ВСУ обстреляли Пантелеймоновку 122-миллиметровыми снарядами - РИА Новости, 08.06.2022

ВСУ обстреляли Пантелеймоновку 122-миллиметровыми снарядами

Украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по Пантелеймоновке в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T20:23

2022-06-08T20:23

2022-06-08T20:23

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg

ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по Пантелеймоновке в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Пантелеймоновка находится в 15 километрах к юго-западу от донецкой Горловки."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 19:30 - н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка: выпущено восемь снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Пантелеймоновку украинские войска обстреливали в среду по меньшей мере четыре раза снарядами калибром 122 миллиметра.

https://ria.ru/20220608/naemniki-1794089433.html

горловка

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, украина, вооруженные силы украины