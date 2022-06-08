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Украинские войска обстреляли Горловку из минометов

Украинские войска обстреляли Горловку из минометов - РИА Новости, 08.06.2022

Украинские войска обстреляли Горловку из минометов

Украинские войска в 17.20 мск выпустили по Горловке восемь мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T18:08

2022-06-08T18:08

2022-06-08T18:08

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска в 17.20 мск выпустили по Горловке восемь мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Ленинское – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о трех обстрелах Горловки со стороны украинских войск с применением мин и снарядов калибром 60, 82 и 122 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины