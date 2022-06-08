Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Горловку из минометов - РИА Новости, 08.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220608/obstrel-1794079690.html
Украинские войска обстреляли Горловку из минометов
Украинские войска обстреляли Горловку из минометов - РИА Новости, 08.06.2022
Украинские войска обстреляли Горловку из минометов
Украинские войска в 17.20 мск выпустили по Горловке восемь мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T18:08
2022-06-08T18:08
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775788735_0:373:2978:2048_1920x0_80_0_0_622db56c41dc014ec6379aa8dca36d14.jpg
ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска в 17.20 мск выпустили по Горловке восемь мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Ленинское – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о трех обстрелах Горловки со стороны украинских войск с применением мин и снарядов калибром 60, 82 и 122 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html
горловка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775788735_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_26756e890770bf570c8396874ec01c1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины
18:08 08.06.2022
 
Украинские войска обстреляли Горловку из минометов

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Горловке восемь 120-миллиметровых мин

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖилой дом в Горловке, поврежденный в результате обстрела
Жилой дом в Горловке, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Жилой дом в Горловке, поврежденный в результате обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска в 17.20 мск выпустили по Горловке восемь мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Ленинское – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о трех обстрелах Горловки со стороны украинских войск с применением мин и снарядов калибром 60, 82 и 122 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона Азов - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
5 июня, 08:00
История повторяется: нацистов ждет предварительный трибунал
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала