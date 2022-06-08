https://ria.ru/20220608/obstrel-1794079690.html
Украинские войска обстреляли Горловку из минометов
Украинские войска обстреляли Горловку из минометов - РИА Новости, 08.06.2022
Украинские войска обстреляли Горловку из минометов
Украинские войска в 17.20 мск выпустили по Горловке восемь мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T18:08
2022-06-08T18:08
2022-06-08T18:08
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775788735_0:373:2978:2048_1920x0_80_0_0_622db56c41dc014ec6379aa8dca36d14.jpg
ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска в 17.20 мск выпустили по Горловке восемь мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Ленинское – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о трех обстрелах Горловки со стороны украинских войск с применением мин и снарядов калибром 60, 82 и 122 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html
горловка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775788735_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_26756e890770bf570c8396874ec01c1c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли Горловку из минометов
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Горловке восемь 120-миллиметровых мин