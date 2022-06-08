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Район Дома правительства в Донецке попал под артиллерийский обстрел ВСУ

Район Дома правительства в Донецке попал под артиллерийский обстрел ВСУ - РИА Новости, 08.06.2022

Район Дома правительства в Донецке попал под артиллерийский обстрел ВСУ

Украинские войска открыли огонь по центральной части Донецка, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T14:54

2022-06-08T14:54

2022-06-08T16:31

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по центральной части Донецка, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Как передает корреспондент РИА Новости, в центре Донецка прогремел взрыв."В 14:40 под массированный артиллерийский обстрел снова попал центр города Донецка (район Дома Правительства и площади Ленина)", - говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о трех обстрелах Донецка. Украинские войска открыли огонь по Куйбышевскому, Ленинскому и Петровскому районам города, применив снаряды калибром 122 и 155 миллиметров. Сообщалось и о повреждении здания детского сада при обстреле. Под обстрел попал и аэропорт в Донецке, по нему войска Украины выпустили 15 снарядов калибром 125 миллиметров из танка.

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины