https://ria.ru/20220608/obstrel-1794004408.html
Район Дома правительства в Донецке попал под артиллерийский обстрел ВСУ
Район Дома правительства в Донецке попал под артиллерийский обстрел ВСУ - РИА Новости, 08.06.2022
Район Дома правительства в Донецке попал под артиллерийский обстрел ВСУ
Украинские войска открыли огонь по центральной части Донецка, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T14:54
2022-06-08T14:54
2022-06-08T16:31
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по центральной части Донецка, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Как передает корреспондент РИА Новости, в центре Донецка прогремел взрыв."В 14:40 под массированный артиллерийский обстрел снова попал центр города Донецка (район Дома Правительства и площади Ленина)", - говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о трех обстрелах Донецка. Украинские войска открыли огонь по Куйбышевскому, Ленинскому и Петровскому районам города, применив снаряды калибром 122 и 155 миллиметров. Сообщалось и о повреждении здания детского сада при обстреле. Под обстрел попал и аэропорт в Донецке, по нему войска Украины выпустили 15 снарядов калибром 125 миллиметров из танка.
донецкая народная республика
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Первые кадры после обстрела центра Донецка украинскими войсками
Первые кадры после обстрела центра Донецка украинскими войсками
2022-06-08T14:54
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
14:54 08.06.2022 (обновлено: 16:31 08.06.2022)
Район Дома правительства в Донецке попал под артиллерийский обстрел ВСУ
ДНР: район Дома правительства в Донецке попал под массированный артиллерийский обстрел ВСУ