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Район Дома правительства в Донецке попал под артиллерийский обстрел ВСУ - РИА Новости, 08.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Район Дома правительства в Донецке попал под артиллерийский обстрел ВСУ
Район Дома правительства в Донецке попал под артиллерийский обстрел ВСУ - РИА Новости, 08.06.2022
Район Дома правительства в Донецке попал под артиллерийский обстрел ВСУ
Украинские войска открыли огонь по центральной части Донецка, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T14:54
2022-06-08T16:31
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по центральной части Донецка, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Как передает корреспондент РИА Новости, в центре Донецка прогремел взрыв."В 14:40 под массированный артиллерийский обстрел снова попал центр города Донецка (район Дома Правительства и площади Ленина)", - говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о трех обстрелах Донецка. Украинские войска открыли огонь по Куйбышевскому, Ленинскому и Петровскому районам города, применив снаряды калибром 122 и 155 миллиметров. Сообщалось и о повреждении здания детского сада при обстреле. Под обстрел попал и аэропорт в Донецке, по нему войска Украины выпустили 15 снарядов калибром 125 миллиметров из танка.
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Первые кадры после обстрела центра Донецка украинскими войсками
Первые кадры после обстрела центра Донецка украинскими войсками
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
14:54 08.06.2022 (обновлено: 16:31 08.06.2022)
 
Район Дома правительства в Донецке попал под артиллерийский обстрел ВСУ

ДНР: район Дома правительства в Донецке попал под массированный артиллерийский обстрел ВСУ

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по центральной части Донецка, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Как передает корреспондент РИА Новости, в центре Донецка прогремел взрыв.
"В 14:40 под массированный артиллерийский обстрел снова попал центр города Донецка (район Дома Правительства и площади Ленина)", - говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о трех обстрелах Донецка. Украинские войска открыли огонь по Куйбышевскому, Ленинскому и Петровскому районам города, применив снаряды калибром 122 и 155 миллиметров. Сообщалось и о повреждении здания детского сада при обстреле. Под обстрел попал и аэропорт в Донецке, по нему войска Украины выпустили 15 снарядов калибром 125 миллиметров из танка.
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