https://ria.ru/20220608/obstrel-1793888462.html

В поселке Гольмовский в ДНР обстрел повредил школу

В поселке Гольмовский в ДНР обстрел повредил школу - РИА Новости, 08.06.2022

В поселке Гольмовский в ДНР обстрел повредил школу

Школа в поселке Гольмовский к северу от города Горловка в ДНР получила повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает представительство РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T08:41

2022-06-08T08:41

2022-06-08T09:39

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ДОНЕЦК, 8 июн – РИА Новости. Школа в поселке Гольмовский к северу от города Горловка в ДНР получила повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня."Поступила информация о повреждениях в результате обстрела вооруженными формированиями Украины поселка Гольмовский населенного пункта Горловка по адресу: ул. Советской Армии – разрывы боеприпасов ВФУ на территории школы № 77.", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Отмечается, что обстрел повредил также ряд газопроводов и жилой дом.По данным представительства ДНР в СЦКК обстрел Гольмовского был произведен со стороны украинских войск в 6.40 и 6.51 мск снарядами калибром 122 и 152 миллиметра.

https://ria.ru/20220608/plen-1793878687.html

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днр, украина