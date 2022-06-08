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В поселке Гольмовский в ДНР обстрел повредил школу
В поселке Гольмовский в ДНР обстрел повредил школу - РИА Новости, 08.06.2022
В поселке Гольмовский в ДНР обстрел повредил школу
Школа в поселке Гольмовский к северу от города Горловка в ДНР получила повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает представительство РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T08:41
2022-06-08T08:41
2022-06-08T09:39
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ДОНЕЦК, 8 июн – РИА Новости. Школа в поселке Гольмовский к северу от города Горловка в ДНР получила повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня."Поступила информация о повреждениях в результате обстрела вооруженными формированиями Украины поселка Гольмовский населенного пункта Горловка по адресу: ул. Советской Армии – разрывы боеприпасов ВФУ на территории школы № 77.", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Отмечается, что обстрел повредил также ряд газопроводов и жилой дом.По данным представительства ДНР в СЦКК обстрел Гольмовского был произведен со стороны украинских войск в 6.40 и 6.51 мск снарядами калибром 122 и 152 миллиметра.
https://ria.ru/20220608/plen-1793878687.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, украина
08:41 08.06.2022 (обновлено: 09:39 08.06.2022)
В поселке Гольмовский в ДНР обстрел повредил школу
В поселке Гольмовский в ДНР обстрел со стороны украинских военных повредил школу