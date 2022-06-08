07:39 08.06.2022 (обновлено: 09:06 08.06.2022)
Украинские войска обстреляли аэропорт Донецка
ВСУ выпустили 15 снарядов калибра 125 миллиметров из танка по аэропорту Донецка
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкРазрушенные здания на территории Донецкого аэропорта
Разрушенные здания на территории Донецкого аэропорта. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Украинские войска утром в среду обстреляли аэропорт Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлениям: 6:04 — населенный пункт Опытное — город Донецк (Аэропорт), выпущено 15 снарядов калибра 125 миллиметров из танка", — говорится в публикации в Telegram-канале представительства.
Как сообщал 27 мая глава ДНР Денис Пушилин, власти республики приступят к восстановлению аэропортов Донецка и Мариуполя сразу после окончания боевых действий.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.