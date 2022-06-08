https://ria.ru/20220608/obstrel-1793884029.html

Украинские войска обстреляли аэропорт Донецка

Украинские войска обстреляли аэропорт Донецка - РИА Новости, 08.06.2022

Украинские войска обстреляли аэропорт Донецка

Украинские войска утром в среду обстреляли аэропорт Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T07:39

2022-06-08T07:39

2022-06-08T09:06

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

донбасс

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Украинские войска утром в среду обстреляли аэропорт Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Как сообщал 27 мая глава ДНР Денис Пушилин, власти республики приступят к восстановлению аэропортов Донецка и Мариуполя сразу после окончания боевых действий.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220607/donetsk-1793864927.html

донбасс

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в мире, вооруженные силы украины, донбасс