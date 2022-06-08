https://ria.ru/20220608/obstrel-1793882758.html

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Гольмовский

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Гольмовский - РИА Новости, 08.06.2022

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Гольмовский

Украинские войска за 10 минут обстреляли населенные пункты Пантелеймоновка и Гольмовский, выпустив 14 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T07:09

2022-06-08T07:09

2022-06-08T07:09

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

украина

днр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778026767_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e3909f0434457e259e0c78be94f7e789.jpg

ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут обстреляли населенные пункты Пантелеймоновка и Гольмовский, выпустив 14 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Обстрелы были зафиксированы в 6.40 и 6.51 в среду.

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вооруженные силы украины, украина, днр