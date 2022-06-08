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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Гольмовский - РИА Новости, 08.06.2022
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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Гольмовский
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Гольмовский - РИА Новости, 08.06.2022
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Гольмовский
Украинские войска за 10 минут обстреляли населенные пункты Пантелеймоновка и Гольмовский, выпустив 14 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T07:09
2022-06-08T07:09
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут обстреляли населенные пункты Пантелеймоновка и Гольмовский, выпустив 14 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Обстрелы были зафиксированы в 6.40 и 6.51 в среду.
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в мире, вооруженные силы украины, украина, днр
07:09 08.06.2022
 
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Гольмовский

ВФУ обстреляли Пантелеймоновку и Гольмовский снарядами калибром 122 миллиметра

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоенная техника артиллерийской части Вооруженных сил Украины
Военная техника артиллерийской части Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут обстреляли населенные пункты Пантелеймоновка и Гольмовский, выпустив 14 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению... населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра... населенный пункт Гольмовский: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра ", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Обстрелы были зафиксированы в 6.40 и 6.51 в среду.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаДНР
 
 
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