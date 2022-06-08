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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Гольмовский
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Гольмовский - РИА Новости, 08.06.2022
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Гольмовский
Украинские войска за 10 минут обстреляли населенные пункты Пантелеймоновка и Гольмовский, выпустив 14 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T07:09
2022-06-08T07:09
2022-06-08T07:09
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут обстреляли населенные пункты Пантелеймоновка и Гольмовский, выпустив 14 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Обстрелы были зафиксированы в 6.40 и 6.51 в среду.
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РИА Новости
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в мире, вооруженные силы украины, украина, днр
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Гольмовский
ВФУ обстреляли Пантелеймоновку и Гольмовский снарядами калибром 122 миллиметра