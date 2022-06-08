https://ria.ru/20220608/obstrel-1793870861.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 08.06.2022

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска в 23.50 обстреляли Горловку в ДНР, выпущено четыре гранаты из РПГ, также применялось стрелковое оружие, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T00:31

2022-06-08T00:31

2022-06-08T00:31

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

стирол

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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска в 23.50 обстреляли Горловку в ДНР, выпущено четыре гранаты из РПГ, также применялось стрелковое оружие, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 23.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Майорск – населенный пункт Горловка (поселок шахты 6/7): выпущено четыре гранаты из РПГ, также применялось стрелковое вооружение", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220607/obstrel-1793858019.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол