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Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 08.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220608/obstrel-1793870861.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 08.06.2022
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска в 23.50 обстреляли Горловку в ДНР, выпущено четыре гранаты из РПГ, также применялось стрелковое оружие, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T00:31
2022-06-08T00:31
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
стирол
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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска в 23.50 обстреляли Горловку в ДНР, выпущено четыре гранаты из РПГ, также применялось стрелковое оружие, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 23.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Майорск – населенный пункт Горловка (поселок шахты 6/7): выпущено четыре гранаты из РПГ, также применялось стрелковое вооружение", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка
донецкая народная республика
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол
00:31 08.06.2022
 
Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив четыре гранаты из РПГ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела на въезде в Горловку Донецкой области
Стела на въезде в Горловку Донецкой области - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Стела на въезде в Горловку Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска в 23.50 обстреляли Горловку в ДНР, выпущено четыре гранаты из РПГ, также применялось стрелковое оружие, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 23.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Майорск – населенный пункт Горловка (поселок шахты 6/7): выпущено четыре гранаты из РПГ, также применялось стрелковое вооружение", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСтирол
 
 
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