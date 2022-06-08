https://ria.ru/20220608/noutbuk-1794100291.html
В России в мае подешевели ноутбуки
В России в мае подешевели ноутбуки - РИА Новости, 08.06.2022
В России в мае подешевели ноутбуки
Цены на ноутбуки в России в мае снизились по сравнению с апрелем на 4,4%, за это же период телевизоры подешевели на 2,8%, а мониторы - на 7,4%, следует из... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T19:51
2022-06-08T19:51
2022-06-08T19:51
ноутбуки
экономика
технологии
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
цены
федеральная служба государственной статистики (росстат)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1777982590_0:151:3106:1898_1920x0_80_0_0_81ec5e4cf27afe1c987fe83287f0ea29.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Цены на ноутбуки в России в мае снизились по сравнению с апрелем на 4,4%, за это же период телевизоры подешевели на 2,8%, а мониторы - на 7,4%, следует из данных Росстата."Среди телерадиотоваров и персональных компьютеров подешевели: мониторы для настольного компьютера – на 7,4%, флеш-накопители USB – на 6,9%, компьютеры персональные переносные (ноутбуки) – на 4,4%, телевизоры – на 2,8%, компьютеры планшетные – на 2,3%. При этом выросли цены на моноблоки – на 1,3%", - говорится в сообщении.В мае подешевели также миксеры, блендеры, электрочайники, бытовые плиты, микроволновые печи, смартфоны, беспроводные наушники, дрели - их цена упала в среднем на 2,2-5,2%.В апреле цена на ноутбуков в России в сравнении с мартом снизилась на 13,2%, смартфоны за аналогичный период подешевели на 5,6%, телевизоры - на 14,6%, моноблоки – на 8,6%.Коррекция цен наблюдается после их резкого взлета из-за санкций Запада на фоне спецоперации РФ на Украине. Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний. Помимо этого ряд компаний-производителей техники, среди которых Apple, заявил о приостановках поставки новой продукции в страну.На фоне роста цен ФАС начала проверку продавцов бытовой техники и электроники "Технопарк-Центр" и DNS. Одновременно в стране вырос спрос на подержанную технику - на 16-35% в марте, как свидетельствуют данные сервисов для размещению объявлений.
https://ria.ru/20220606/baykal-1793497380.html
https://ria.ru/20220608/huawei-1794098607.html
https://ria.ru/20220606/programma-1793007588.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1777982590_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_fb15749027ba4a4e9dfbf9e1983dfe36.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ноутбуки, экономика, технологии, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), цены, федеральная служба государственной статистики (росстат)
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Цены на ноутбуки в России в мае снизились по сравнению с апрелем на 4,4%, за это же период телевизоры подешевели на 2,8%, а мониторы - на 7,4%, следует из данных Росстата.
"Среди телерадиотоваров и персональных компьютеров подешевели: мониторы для настольного компьютера – на 7,4%, флеш-накопители USB – на 6,9%, компьютеры персональные переносные (ноутбуки) – на 4,4%, телевизоры – на 2,8%, компьютеры планшетные – на 2,3%. При этом выросли цены на моноблоки – на 1,3%", - говорится в сообщении.
В мае подешевели также миксеры, блендеры, электрочайники, бытовые плиты, микроволновые печи, смартфоны, беспроводные наушники, дрели - их цена упала в среднем на 2,2-5,2%.
В апреле цена на ноутбуков в России
в сравнении с мартом снизилась на 13,2%, смартфоны за аналогичный период подешевели на 5,6%, телевизоры - на 14,6%, моноблоки – на 8,6%.
Коррекция цен наблюдается после их резкого взлета из-за санкций Запада на фоне спецоперации РФ на Украине
. Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США
, страны ЕС
и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний. Помимо этого ряд компаний-производителей техники, среди которых Apple
, заявил о приостановках поставки новой продукции в страну.
На фоне роста цен ФАС
начала проверку продавцов бытовой техники и электроники "Технопарк-Центр" и DNS. Одновременно в стране вырос спрос на подержанную технику - на 16-35% в марте, как свидетельствуют данные сервисов для размещению объявлений.