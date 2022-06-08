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В России в мае подешевели ноутбуки - РИА Новости, 08.06.2022
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В России в мае подешевели ноутбуки
В России в мае подешевели ноутбуки - РИА Новости, 08.06.2022
В России в мае подешевели ноутбуки
Цены на ноутбуки в России в мае снизились по сравнению с апрелем на 4,4%, за это же период телевизоры подешевели на 2,8%, а мониторы - на 7,4%, следует из... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T19:51
2022-06-08T19:51
ноутбуки
экономика
технологии
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
цены
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Цены на ноутбуки в России в мае снизились по сравнению с апрелем на 4,4%, за это же период телевизоры подешевели на 2,8%, а мониторы - на 7,4%, следует из данных Росстата."Среди телерадиотоваров и персональных компьютеров подешевели: мониторы для настольного компьютера – на 7,4%, флеш-накопители USB – на 6,9%, компьютеры персональные переносные (ноутбуки) – на 4,4%, телевизоры – на 2,8%, компьютеры планшетные – на 2,3%. При этом выросли цены на моноблоки – на 1,3%", - говорится в сообщении.В мае подешевели также миксеры, блендеры, электрочайники, бытовые плиты, микроволновые печи, смартфоны, беспроводные наушники, дрели - их цена упала в среднем на 2,2-5,2%.В апреле цена на ноутбуков в России в сравнении с мартом снизилась на 13,2%, смартфоны за аналогичный период подешевели на 5,6%, телевизоры - на 14,6%, моноблоки – на 8,6%.Коррекция цен наблюдается после их резкого взлета из-за санкций Запада на фоне спецоперации РФ на Украине. Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний. Помимо этого ряд компаний-производителей техники, среди которых Apple, заявил о приостановках поставки новой продукции в страну.На фоне роста цен ФАС начала проверку продавцов бытовой техники и электроники "Технопарк-Центр" и DNS. Одновременно в стране вырос спрос на подержанную технику - на 16-35% в марте, как свидетельствуют данные сервисов для размещению объявлений.
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ноутбуки, экономика, технологии, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), цены, федеральная служба государственной статистики (росстат)
19:51 08.06.2022
 
В России в мае подешевели ноутбуки

Росстат: ноутбуки в России в мае подешевели на 4,4%, телевизоры — на 2,8%

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкНоутбуки фирмы ASUS
Ноутбуки фирмы ASUS - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Цены на ноутбуки в России в мае снизились по сравнению с апрелем на 4,4%, за это же период телевизоры подешевели на 2,8%, а мониторы - на 7,4%, следует из данных Росстата.
"Среди телерадиотоваров и персональных компьютеров подешевели: мониторы для настольного компьютера – на 7,4%, флеш-накопители USB – на 6,9%, компьютеры персональные переносные (ноутбуки) – на 4,4%, телевизоры – на 2,8%, компьютеры планшетные – на 2,3%. При этом выросли цены на моноблоки – на 1,3%", - говорится в сообщении.
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6 июня, 15:21Наука
Российский ноутбук с процессором "Байкал-М" запустят в производство
В мае подешевели также миксеры, блендеры, электрочайники, бытовые плиты, микроволновые печи, смартфоны, беспроводные наушники, дрели - их цена упала в среднем на 2,2-5,2%.
В апреле цена на ноутбуков в России в сравнении с мартом снизилась на 13,2%, смартфоны за аналогичный период подешевели на 5,6%, телевизоры - на 14,6%, моноблоки – на 8,6%.
Логотип Huawei - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
Вчера, 19:36
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Коррекция цен наблюдается после их резкого взлета из-за санкций Запада на фоне спецоперации РФ на Украине. Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний. Помимо этого ряд компаний-производителей техники, среди которых Apple, заявил о приостановках поставки новой продукции в страну.
На фоне роста цен ФАС начала проверку продавцов бытовой техники и электроники "Технопарк-Центр" и DNS. Одновременно в стране вырос спрос на подержанную технику - на 16-35% в марте, как свидетельствуют данные сервисов для размещению объявлений.
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НоутбукиЭкономикаТехнологииРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)ЦеныФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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