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Украинские боевики разместили огневые точки в школах в Николаеве - РИА Новости, 08.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220608/nikolaev-1794115917.html
Украинские боевики разместили огневые точки в школах в Николаеве
Украинские боевики разместили огневые точки в школах в Николаеве - РИА Новости, 08.06.2022
Украинские боевики разместили огневые точки в школах в Николаеве
В школах №32 и №43 Николаева разместились украинские боевики, оборудовали огневые точки и позиции артиллерии, заявил в среду начальник Национального центра... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T21:43
2022-06-08T21:43
специальная военная операция на украине
безопасность
николаев (украина)
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. В школах №32 и №43 Николаева разместились украинские боевики, оборудовали огневые точки и позиции артиллерии, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Николаеве в зданиях школ № 32 (ул. Обереговая) и 43 (Богоявленский проспект) размещены боевики батальонов территориальной обороны, а на территориях оборудованы огневые точки и позиции артиллерии", - сказал он.
https://ria.ru/20220608/provokatsiya-1794115345.html
николаев (украина)
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безопасность, николаев (украина), михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, вооруженные силы украины, украина
21:43 08.06.2022
 
Украинские боевики разместили огневые точки в школах в Николаеве

Минобороны: украинские боевики разместили огневые точки в школах №32 и №43 в Николаеве

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинский военнослужащий . Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. В школах №32 и №43 Николаева разместились украинские боевики, оборудовали огневые точки и позиции артиллерии, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Николаеве в зданиях школ № 32 (ул. Обереговая) и 43 (Богоявленский проспект) размещены боевики батальонов территориальной обороны, а на территориях оборудованы огневые точки и позиции артиллерии", - сказал он.
Сотрудники СБУ - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьНиколаев (Украина)Михаил МизинцевНациональный центр управления обороной РФВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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