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Украинские боевики разместили огневые точки в школах в Николаеве
Украинские боевики разместили огневые точки в школах в Николаеве - РИА Новости, 08.06.2022
Украинские боевики разместили огневые точки в школах в Николаеве
В школах №32 и №43 Николаева разместились украинские боевики, оборудовали огневые точки и позиции артиллерии, заявил в среду начальник Национального центра... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T21:43
2022-06-08T21:43
2022-06-08T21:43
специальная военная операция на украине
безопасность
николаев (украина)
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. В школах №32 и №43 Николаева разместились украинские боевики, оборудовали огневые точки и позиции артиллерии, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Николаеве в зданиях школ № 32 (ул. Обереговая) и 43 (Богоявленский проспект) размещены боевики батальонов территориальной обороны, а на территориях оборудованы огневые точки и позиции артиллерии", - сказал он.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские боевики разместили огневые точки в школах в Николаеве
Минобороны: украинские боевики разместили огневые точки в школах №32 и №43 в Николаеве