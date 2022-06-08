https://ria.ru/20220608/nikolaev-1794115917.html

Украинские боевики разместили огневые точки в школах в Николаеве

Украинские боевики разместили огневые точки в школах в Николаеве - РИА Новости, 08.06.2022

Украинские боевики разместили огневые точки в школах в Николаеве

В школах №32 и №43 Николаева разместились украинские боевики, оборудовали огневые точки и позиции артиллерии, заявил в среду начальник Национального центра... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T21:43

2022-06-08T21:43

2022-06-08T21:43

специальная военная операция на украине

безопасность

николаев (украина)

михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. В школах №32 и №43 Николаева разместились украинские боевики, оборудовали огневые точки и позиции артиллерии, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Николаеве в зданиях школ № 32 (ул. Обереговая) и 43 (Богоявленский проспект) размещены боевики батальонов территориальной обороны, а на территориях оборудованы огневые точки и позиции артиллерии", - сказал он.

https://ria.ru/20220608/provokatsiya-1794115345.html

николаев (украина)

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, николаев (украина), михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, вооруженные силы украины, украина