22:59 08.06.2022 (обновлено: 00:45 09.06.2022)
США обсуждают с Европой идею ограничения цен на российскую нефть
Советник Байдена Салливан: США обсуждают с Европой новые условия закупок нефти у России
© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
© AP Photo / Patrick Semansky
Белый дом, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости. США интенсивно обсуждают с Европой возможные новые режимы закупок российской нефти, заявил советник президента Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.
Его попросили прокомментировать слова министра финансов Джанет Йеллен о заинтересованности Вашингтона в том, чтобы российский ресурс поступал на мировые рынки, но по принудительно сниженным ценам.
"Я не скажу больше, чем министр Йеллен, поскольку мы хотим иметь защищенное пространство для интенсивных консультаций с нашими европейскими партнерами, а такие ведутся по многим каналам", — сказал он в ходе брифинга Белого дома.
О возможности лимитирования цен на российскую нефть вместо отказа от ее закупок ранее также говорил президент Джо Байден. США ввели полный запрет на импорт нефти из России, Евросоюз намерен ограничить закупки в ближайшие месяцы почти на 90 процентов.
В последние месяцы цены на бензин в США регулярно обновляют рекордные значения. Повышение стоимости топлива происходит на фоне роста мировых котировок на нефть, несмотря на попытки Белого дома противостоять этой тенденции. Подорожание горючего, разогнавшее инфляцию до 40-летних максимумов, в Вашингтоне считают следствием конфликта на Украине.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России.
Москва назвала такие шаги экономической войной, отметив, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы. Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.