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США обсуждают с Европой идею ограничения цен на российскую нефть - РИА Новости, 09.06.2022
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США обсуждают с Европой идею ограничения цен на российскую нефть
США обсуждают с Европой идею ограничения цен на российскую нефть - РИА Новости, 09.06.2022
США обсуждают с Европой идею ограничения цен на российскую нефть
США интенсивно обсуждают с Европой возможные новые режимы закупок российской нефти, заявил советник президента Байдена по национальной безопасности Джейк... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-08T22:59
2022-06-09T00:45
цены на нефть
сша
джанет йеллен
джо байден
россия
экономика
джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости. США интенсивно обсуждают с Европой возможные новые режимы закупок российской нефти, заявил советник президента Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.Его попросили прокомментировать слова министра финансов Джанет Йеллен о заинтересованности Вашингтона в том, чтобы российский ресурс поступал на мировые рынки, но по принудительно сниженным ценам.О возможности лимитирования цен на российскую нефть вместо отказа от ее закупок ранее также говорил президент Джо Байден. США ввели полный запрет на импорт нефти из России, Евросоюз намерен ограничить закупки в ближайшие месяцы почти на 90 процентов.В последние месяцы цены на бензин в США регулярно обновляют рекордные значения. Повышение стоимости топлива происходит на фоне роста мировых котировок на нефть, несмотря на попытки Белого дома противостоять этой тенденции. Подорожание горючего, разогнавшее инфляцию до 40-летних максимумов, в Вашингтоне считают следствием конфликта на Украине.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России.Москва назвала такие шаги экономической войной, отметив, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы. Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.
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цены на нефть, сша, джанет йеллен, джо байден, россия, экономика, джейк салливан
22:59 08.06.2022 (обновлено: 00:45 09.06.2022)
 
США обсуждают с Европой идею ограничения цен на российскую нефть

Советник Байдена Салливан: США обсуждают с Европой новые условия закупок нефти у России

© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Белый дом, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости. США интенсивно обсуждают с Европой возможные новые режимы закупок российской нефти, заявил советник президента Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.
Его попросили прокомментировать слова министра финансов Джанет Йеллен о заинтересованности Вашингтона в том, чтобы российский ресурс поступал на мировые рынки, но по принудительно сниженным ценам.

"Я не скажу больше, чем министр Йеллен, поскольку мы хотим иметь защищенное пространство для интенсивных консультаций с нашими европейскими партнерами, а такие ведутся по многим каналам", — сказал он в ходе брифинга Белого дома.

О возможности лимитирования цен на российскую нефть вместо отказа от ее закупок ранее также говорил президент Джо Байден. США ввели полный запрет на импорт нефти из России, Евросоюз намерен ограничить закупки в ближайшие месяцы почти на 90 процентов.
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В последние месяцы цены на бензин в США регулярно обновляют рекордные значения. Повышение стоимости топлива происходит на фоне роста мировых котировок на нефть, несмотря на попытки Белого дома противостоять этой тенденции. Подорожание горючего, разогнавшее инфляцию до 40-летних максимумов, в Вашингтоне считают следствием конфликта на Украине.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России.
Москва назвала такие шаги экономической войной, отметив, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы. Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.
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Цены на нефтьСШАДжанет ЙелленДжо БайденРоссияЭкономикаДжейк Салливан
 
 
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