https://ria.ru/20220608/neft-1794102655.html

В ОАЭ предупредили о невиданных ценах на нефть, если убрать Россию с рынка

В ОАЭ предупредили о невиданных ценах на нефть, если убрать Россию с рынка - РИА Новости, 08.06.2022

В ОАЭ предупредили о невиданных ценах на нефть, если убрать Россию с рынка

Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи считает, что цены на нефть пока далеки от пика, но могут достигнуть невиданных уровней, если убрать российские... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T20:06

2022-06-08T20:06

2022-06-08T20:06

экономика

сухейль аль-мазруи

оаэ

россия

китай

евросоюз

опек

цены на нефть

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МОСКВА, 8 июня - РИА Новости. Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи считает, что цены на нефть пока далеки от пика, но могут достигнуть невиданных уровней, если убрать российские энергоресурсы с мирового рынка, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на его заявление."Сухейль аль-Мазруи предупредил, что без увеличения инвестиций по всему миру ОПЕК+ не сможет гарантировать достаточные поставки нефти, когда спрос полностью восстановится после пандемии коронавируса. Цены могут достичь "невиданных" уровней, если российские нефть и газ будут полностью выведены с рынка, сказал он", - пишет агентство.Цены на нефть при том уровне мирового потребления, который наблюдается сейчас, еще далеки от пика, поскольку спрос в Китае пока полностью не восстановился, сказал аль-Мазруи. Его возвращение грозит напряжением на мировом рынке, который и так ущемлен ограниченностью поставок.При этом, по словам министра, добыча ОПЕК+ сейчас на 2,6 миллиона баррелей в сутки ниже разрешенного уровня. Этот разрыв образовался из-за того, что многие участники сделки в течение многих месяцев испытывали сложности с наращиванием производства, а также из-за санкций против РФ. Только Саудовская Аравия и ОАЭ имеют значительные объемы незадействованных производственных мощностей, но их недостаточно, чтобы компенсировать дефицит предложения.Совет ЕС в пятницу, 3 июня, окончательно утвердил и опубликовал в официальном журнале шестой санкционный пакет против России в связи с ситуацией вокруг Украины. В него входит в том числе и поэтапный отказ стран союза от импорта нефти из РФ, перевозимой по морю, в течение шести месяцев, нефтепродуктов - в течение восьми месяцев. Исключение сделано для трубопроводной нефти: пока Европа продолжит принимать поставки по нефтепроводу "Дружба". К концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.ОПЕК+ на заседании 2 июня принял решение увеличить добычу нефти в июле и августе по 648 тысяч баррелей в сутки вместо плановых 432 тысяч. При этом альянс объяснил свое решение необходимостью обеспечить растущий спрос на нефть в мире, а не снижением добычи в России из-за санкций.

https://ria.ru/20220608/chekhiya-1794063459.html

https://ria.ru/20220608/neft-1793887135.html

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экономика, сухейль аль-мазруи, оаэ, россия, китай, евросоюз, опек, цены на нефть