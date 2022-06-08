https://ria.ru/20220608/neft-1793887135.html

Володин назвал заявления США о запрете поставок нефти из России лицемерными

Володин назвал заявления США о запрете поставок нефти из России лицемерными - РИА Новости, 08.06.2022

Володин назвал заявления США о запрете поставок нефти из России лицемерными

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что политикам и чиновникам в Европе придется объяснять, почему их сограждане должны терпеть "рост цен имени Байдена". РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T08:25

2022-06-08T08:25

2022-06-08T08:53

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вячеслав володин

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что политикам и чиновникам в Европе придется объяснять, почему их сограждане должны терпеть "рост цен имени Байдена"."Вашингтон принуждал государства Евросоюза ввести санкции против России, отказаться от российских энергоресурсов. И добился своего. Налицо двойные стандарты. Теперь пусть европейские политики и чиновники объясняют, почему их граждане должны терпеть рост цен имени Байдена", - написал Володин в своем Telegram-канале.Он также отметил, что несмотря на решение США о запрете на поставок нефти, газа, других энергоносителей из России и заявление президента США Джо Байдена о том, "что российскую нефть больше не будут принимать в американских портах", данные управления энергетической информации американского Минэнерго свидетельствуют об обратном."Поставки нефти из России за март увеличились почти вдвое по сравнению с февралем — с 2,325 до 4,218 млн баррелей. Наша страна поднялась с девятого на шестое место в рейтинге крупнейших поставщиков нефти в США", - написал Володин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, сша, вячеслав володин