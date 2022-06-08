https://ria.ru/20220608/nazvanie-1793908798.html

Москвичи выбрали название для площади у посольства США

Москвичи выбрали название для площади у посольства США - РИА Новости, 08.06.2022

Москвичи выбрали название для площади у посольства США

Территория около посольства США в Москве получит название "Площадь Донецкой Народной Республики", сообщил сайт мэра столицы. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T10:24

2022-06-08T10:24

2022-06-08T15:04

москва

общество

днр

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Территория около посольства США в Москве получит название "Площадь Донецкой Народной Республики", сообщил сайт мэра столицы.Такое решение приняли жители города, принявшие участие в голосовании на портале "Активный гражданин". Этот вариант поддержали 44,69 процента. Речь идет о безымянной пока площади на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка.По условиям голосования, в случае победы указанного варианта власти города подберут еще одну площадь или улицу, которую назовут в честь Луганской Народной Республики.В голосовании приняли участие 278 684 зарегистрированных пользователя проекта "Активный гражданин" с подтвержденной учетной записью на портале mos.ru.Увековечить на карте Москвы память защитников Донбасса предложили депутаты Мосгордумы, в правительство города поступили многочисленные обращения горожан с различными вариантами. Власти вынесли вопрос на общегородское голосование.

https://ria.ru/20220608/makdonalds-1793792062.html

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, общество, днр