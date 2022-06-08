10:24 08.06.2022 (обновлено: 15:04 08.06.2022)
Москвичи выбрали название для площади у посольства США
Территорию рядом с посольством США в Москве по итогам опроса жителей назовут площадью ДНР
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПлощадь у посольства США на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка в Москве
Площадь у посольства США на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка в Москве
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Территория около посольства США в Москве получит название "Площадь Донецкой Народной Республики", сообщил сайт мэра столицы.
Такое решение приняли жители города, принявшие участие в голосовании на портале "Активный гражданин". Этот вариант поддержали 44,69 процента.
Речь идет о безымянной пока площади на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка.
По условиям голосования, в случае победы указанного варианта власти города подберут еще одну площадь или улицу, которую назовут в честь Луганской Народной Республики.
"Далее по популярности идет название "Площадь Защитников Донбасса" (31,54 процента). У варианта "Площадь Героя России Владимира Жоги" 8,33 процента голосов. Еще 15,44 процента горожан доверили решение специалистам", — говорится в публикации.
В голосовании приняли участие 278 684 зарегистрированных пользователя проекта "Активный гражданин" с подтвержденной учетной записью на портале mos.ru.
Увековечить на карте Москвы память защитников Донбасса предложили депутаты Мосгордумы, в правительство города поступили многочисленные обращения горожан с различными вариантами. Власти вынесли вопрос на общегородское голосование.
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