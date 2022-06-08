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Назначены новые замруководителей правительства и администрации главы ДНР - РИА Новости, 08.06.2022
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Назначены новые замруководителей правительства и администрации главы ДНР
Назначены новые замруководителей правительства и администрации главы ДНР - РИА Новости, 08.06.2022
Назначены новые замруководителей правительства и администрации главы ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин назначил первым заместителем руководителя администрации главы республики Александра Костомарова, а заместителем председателя... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T23:25
2022-06-08T23:48
донецкая народная республика
в мире
липецкая область
ульяновская область
ржд
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ДОНЕЦК, 8 июн — РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин назначил первым заместителем руководителя администрации главы республики Александра Костомарова, а заместителем председателя правительства Евгения Солнцева, следует из соответствующих указов.Костомаров с 2021 года работал первым заместителем главы Ульяновской области, до этого был вице-губернатором Липецкой области.Солнцев ранее занимал должность помощника министра строительства и ЖКХ России, до этого возглавлял дирекцию по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта — филиал ОАО "РЖД".В среду Пушилин подписал указ о назначении Виталия Хоценко на пост председателя правительства ДНР.
https://ria.ru/20220608/pravitelstvo-1794114079.html
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донецкая народная республика, в мире, липецкая область, ульяновская область, ржд
23:25 08.06.2022 (обновлено: 23:48 08.06.2022)
 
Назначены новые замруководителей правительства и администрации главы ДНР

Пушилин назначил новых замруководителей правительства и администрации главы ДНР

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкФлаг Донецкой народной республики
Флаг Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 8 июн — РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин назначил первым заместителем руководителя администрации главы республики Александра Костомарова, а заместителем председателя правительства Евгения Солнцева, следует из соответствующих указов.
Костомаров с 2021 года работал первым заместителем главы Ульяновской области, до этого был вице-губернатором Липецкой области.
Солнцев ранее занимал должность помощника министра строительства и ЖКХ России, до этого возглавлял дирекцию по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта — филиал ОАО "РЖД".
В среду Пушилин подписал указ о назначении Виталия Хоценко на пост председателя правительства ДНР.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
Вчера, 21:25
Многие члены правительства ДНР сохранят свои посты, заявил Пушилин
 
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