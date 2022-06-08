https://ria.ru/20220608/naznachenie-1794125685.html

Назначены новые замруководителей правительства и администрации главы ДНР

Назначены новые замруководителей правительства и администрации главы ДНР - РИА Новости, 08.06.2022

Назначены новые замруководителей правительства и администрации главы ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин назначил первым заместителем руководителя администрации главы республики Александра Костомарова, а заместителем председателя... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T23:25

2022-06-08T23:25

2022-06-08T23:48

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в мире

липецкая область

ульяновская область

ржд

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ДОНЕЦК, 8 июн — РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин назначил первым заместителем руководителя администрации главы республики Александра Костомарова, а заместителем председателя правительства Евгения Солнцева, следует из соответствующих указов.Костомаров с 2021 года работал первым заместителем главы Ульяновской области, до этого был вице-губернатором Липецкой области.Солнцев ранее занимал должность помощника министра строительства и ЖКХ России, до этого возглавлял дирекцию по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта — филиал ОАО "РЖД".В среду Пушилин подписал указ о назначении Виталия Хоценко на пост председателя правительства ДНР.

https://ria.ru/20220608/pravitelstvo-1794114079.html

донецкая народная республика

липецкая область

ульяновская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, в мире, липецкая область, ульяновская область, ржд