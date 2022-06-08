https://ria.ru/20220608/nato-1793939403.html

Чавушоглу объяснил, почему Турция против Финляндии и Швеции в НАТО

Чавушоглу объяснил, почему Турция против Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 08.06.2022

Чавушоглу объяснил, почему Турция против Финляндии и Швеции в НАТО

Единственной причиной вето Турции на вступление Финляндии и Швеции в НАТО является позиция по проблеме терроризма, другой причины нет, заявил глава МИД страны... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T12:18

2022-06-08T12:18

2022-06-08T12:37

в мире

финляндия

швеция

турция

нато

мевлют чавушоглу

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АНКАРА, 8 июн – РИА Новости. Единственной причиной вето Турции на вступление Финляндии и Швеции в НАТО является позиция по проблеме терроризма, другой причины нет, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана."Единственная причина - их позиция по террористическим угрозам. Другой причины нет", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции в среду.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Между тем президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.

https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html

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швеция

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Кирилл Волков

в мире, финляндия, швеция, турция, нато, мевлют чавушоглу