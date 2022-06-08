12:18 08.06.2022 (обновлено: 12:37 08.06.2022)
Чавушоглу объяснил, почему Турция против Финляндии и Швеции в НАТО
Чавушоглу: Турция накладывает вето на расширение НАТО из-за позиции по терроризму
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
АНКАРА, 8 июн – РИА Новости. Единственной причиной вето Турции на вступление Финляндии и Швеции в НАТО является позиция по проблеме терроризма, другой причины нет, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
"Единственная причина - их позиция по террористическим угрозам. Другой причины нет", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции в среду.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Между тем президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.