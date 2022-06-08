07:18 08.06.2022 (обновлено: 07:29 08.06.2022)
В Турции увидели в Швеции и Финляндии угрозу для НАТО
Турция отказалась одобрять принятие в НАТО стран, не имеющих четкой позиции по терроризму
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
АНКАРА, 8 июн – РИА Новости. Турция не может позитивно относиться к заявкам на вступление в НАТО, поданным странами, которые не желают занимать четкую позицию в борьбе с террористическими организациями, принятие таких стран в альянс угрожает его безопасности, заявил глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
Швеция и Финляндия заговорили о возможности вступления в Североатлантический альянс на фоне российской спецоперации на Украине, однако Турция заблокировала процесс рассмотрения заявки. Президент республики Реджеп Эрдоган заявил, что наложил вето из-за позиции Стокгольма и Хельсинки в отношении запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). По словам главы МИД Финляндии Пекки Хаависто, урегулирование разногласий может занять несколько недель.
"Турция не может воспринять позитивно заявки на вступление в НАТО, поданные странами, не желающими занимать четкую позицию в борьбе с террористическими организациями. Подобная позиция является также угрозой для будущего Североатлантического альянса", - приводит слова Алтуна агентство "Анадолу".
Он добавил, что геополитические процессы последнего периода продемонстрировали ценность Турции как союзника по НАТО.
"Cитуация на Украине и последовавшие процессы показали, что блок НАТО очень весьма быстро вовлекается в геополитического противостояние. Имеют место новые опасения относительно безопасности внутри НАТО", - констатировал Алтун.
Между тем Владимир Путин уверен, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.
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