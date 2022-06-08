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В Турции увидели в Швеции и Финляндии угрозу для НАТО - РИА Новости, 08.06.2022
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В Турции увидели в Швеции и Финляндии угрозу для НАТО
В Турции увидели в Швеции и Финляндии угрозу для НАТО - РИА Новости, 08.06.2022
В Турции увидели в Швеции и Финляндии угрозу для НАТО
Турция не может позитивно относиться к заявкам на вступление в НАТО, поданным странами, которые не желают занимать четкую позицию в борьбе с террористическими... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T07:18
2022-06-08T07:29
в мире
турция
нато
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АНКАРА, 8 июн – РИА Новости. Турция не может позитивно относиться к заявкам на вступление в НАТО, поданным странами, которые не желают занимать четкую позицию в борьбе с террористическими организациями, принятие таких стран в альянс угрожает его безопасности, заявил глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.Швеция и Финляндия заговорили о возможности вступления в Североатлантический альянс на фоне российской спецоперации на Украине, однако Турция заблокировала процесс рассмотрения заявки. Президент республики Реджеп Эрдоган заявил, что наложил вето из-за позиции Стокгольма и Хельсинки в отношении запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). По словам главы МИД Финляндии Пекки Хаависто, урегулирование разногласий может занять несколько недель.Он добавил, что геополитические процессы последнего периода продемонстрировали ценность Турции как союзника по НАТО."Cитуация на Украине и последовавшие процессы показали, что блок НАТО очень весьма быстро вовлекается в геополитического противостояние. Имеют место новые опасения относительно безопасности внутри НАТО", - констатировал Алтун.В России утверждают, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.Между тем Владимир Путин уверен, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.
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в мире, турция, нато
07:18 08.06.2022 (обновлено: 07:29 08.06.2022)
 
В Турции увидели в Швеции и Финляндии угрозу для НАТО

Турция отказалась одобрять принятие в НАТО стран, не имеющих четкой позиции по терроризму

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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АНКАРА, 8 июн – РИА Новости. Турция не может позитивно относиться к заявкам на вступление в НАТО, поданным странами, которые не желают занимать четкую позицию в борьбе с террористическими организациями, принятие таких стран в альянс угрожает его безопасности, заявил глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
Швеция и Финляндия заговорили о возможности вступления в Североатлантический альянс на фоне российской спецоперации на Украине, однако Турция заблокировала процесс рассмотрения заявки. Президент республики Реджеп Эрдоган заявил, что наложил вето из-за позиции Стокгольма и Хельсинки в отношении запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). По словам главы МИД Финляндии Пекки Хаависто, урегулирование разногласий может занять несколько недель.
"Турция не может воспринять позитивно заявки на вступление в НАТО, поданные странами, не желающими занимать четкую позицию в борьбе с террористическими организациями. Подобная позиция является также угрозой для будущего Североатлантического альянса", - приводит слова Алтуна агентство "Анадолу".
Он добавил, что геополитические процессы последнего периода продемонстрировали ценность Турции как союзника по НАТО.
"Cитуация на Украине и последовавшие процессы показали, что блок НАТО очень весьма быстро вовлекается в геополитического противостояние. Имеют место новые опасения относительно безопасности внутри НАТО", - констатировал Алтун.
В России утверждают, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
Между тем Владимир Путин уверен, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.
Учения НАТО - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
6 июня, 19:22
В Турции пройдут учения НАТО
 
В миреТурцияНАТО
 
 
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