https://ria.ru/20220608/nastroyki-1793870243.html
Какие настройки телефона лучше не трогать
Какие настройки телефона лучше не трогать - РИА Новости, 08.06.2022
Какие настройки телефона лучше не трогать
Какие настройки смартфона лучше не трогать, чтобы не испортить устройство и не остаться без связи, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт в сфере... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T02:10
2022-06-08T02:10
2022-06-08T02:10
технологии
никита мокеев
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Какие настройки смартфона лучше не трогать, чтобы не испортить устройство и не остаться без связи, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт в сфере IT-технологий, автор и основатель техноблога Pochinka blog Никита Мокеев.Владельцам гаджетов, не имеющим специальных знаний, не стоит использовать режим разработчика, а также root-права на смартфонах Android, уверен он.В частности, удаление или изменение системных файлов и приложений может привести к заражению смартфона вредоносной программой, добавил эксперт."Меняя и удаляя системные файлы и приложения без необходимых знаний, вы рискуете получить дополнительные "дыры", вирусы и, вообще, сделать систему неработоспособной", – считает Мокеев.Некоторые пользователи пытаются изменить регион в настройках смартфона, продолжил он. Это позволяет снимать ограничения, предусмотренные для тех или иных стран."Например, на смартфонах Xiaomi при выборе определенного региона можно делать громче звук, потому что допустимый уровень громкости в стране (соответствующей этому региону, – ред.) выше по закону", – уточнил Мокеев.Однако эксперимент с изменением региона может привести к нежелательным последствиям, поскольку в каждом государстве существуют свои стандарты связи, отметил эксперт."Стоит учитывать, что в нашей стране телефон работает в определенном диапазоне сети, существуют определенные стандарты связи, настройки GSM, поэтому, меняя что-то самостоятельно, можно навредить устройству или просто остаться без связи", – пояснил Мокеев.По его словам, не стоит также отказываться от установки обновлений, предлагаемых разработчиками операционной системы и отдельных программ."В последнее время многие советуют ни в коем случае не обновлять ни операционку, ни установленные программы. Но в реальности это принесет еще больше вреда, потому что разработчики, выпуская обновления, чаще всего закрывают какие-то программные "дыры", защищают (пользователей гаджетов, – ред.) от злоумышленников", – такое мнение высказал Никита Мокеев в интервью радио Sputnik.
https://radiosputnik.ria.ru/20220601/smartfony-1792034428.html
https://ria.ru/20220517/zaryadka-1788920234.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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технологии, никита мокеев, google android
Какие настройки телефона лучше не трогать
IT-эксперт Мокеев рекомендовал пользователям смартфонов не использовать режим разработчика
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости.
Какие настройки смартфона лучше не трогать, чтобы не испортить устройство и не остаться без связи, рассказал
в интервью радио Sputnik эксперт в сфере IT-технологий, автор и основатель техноблога Pochinka blog Никита Мокеев.
Владельцам гаджетов, не имеющим специальных знаний, не стоит использовать режим разработчика, а также root-права на смартфонах Android
, уверен он.
"Это дает доступ к очень узкопрофильным программным вещам. Если пользователь что-то изменит самостоятельно, смартфон может перестать работать совсем или будет работать со сбоями", – предупредил Мокеев.
В частности, удаление или изменение системных файлов и приложений может привести к заражению смартфона вредоносной программой, добавил эксперт.
"Меняя и удаляя системные файлы и приложения без необходимых знаний, вы рискуете получить дополнительные "дыры", вирусы и, вообще, сделать систему неработоспособной", – считает Мокеев.
Некоторые пользователи пытаются изменить регион в настройках смартфона, продолжил он. Это позволяет снимать ограничения, предусмотренные для тех или иных стран.
"Например, на смартфонах Xiaomi при выборе определенного региона можно делать громче звук, потому что допустимый уровень громкости в стране (соответствующей этому региону, – ред.) выше по закону", – уточнил Мокеев.
Однако эксперимент с изменением региона может привести к нежелательным последствиям, поскольку в каждом государстве существуют свои стандарты связи, отметил эксперт.
"Стоит учитывать, что в нашей стране телефон работает в определенном диапазоне сети, существуют определенные стандарты связи, настройки GSM, поэтому, меняя что-то самостоятельно, можно навредить устройству или просто остаться без связи", – пояснил Мокеев.
По его словам, не стоит также отказываться от установки обновлений, предлагаемых разработчиками операционной системы и отдельных программ.
"В последнее время многие советуют ни в коем случае не обновлять ни операционку, ни установленные программы. Но в реальности это принесет еще больше вреда, потому что разработчики, выпуская обновления, чаще всего закрывают какие-то программные "дыры", защищают (пользователей гаджетов, – ред.) от злоумышленников", – такое мнение высказал Никита Мокеев
в интервью радио Sputnik.