https://ria.ru/20220608/nastroyki-1793870243.html

Какие настройки телефона лучше не трогать

Какие настройки телефона лучше не трогать - РИА Новости, 08.06.2022

Какие настройки телефона лучше не трогать

Какие настройки смартфона лучше не трогать, чтобы не испортить устройство и не остаться без связи, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт в сфере... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T02:10

2022-06-08T02:10

2022-06-08T02:10

технологии

никита мокеев

google android

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Какие настройки смартфона лучше не трогать, чтобы не испортить устройство и не остаться без связи, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт в сфере IT-технологий, автор и основатель техноблога Pochinka blog Никита Мокеев.Владельцам гаджетов, не имеющим специальных знаний, не стоит использовать режим разработчика, а также root-права на смартфонах Android, уверен он.В частности, удаление или изменение системных файлов и приложений может привести к заражению смартфона вредоносной программой, добавил эксперт."Меняя и удаляя системные файлы и приложения без необходимых знаний, вы рискуете получить дополнительные "дыры", вирусы и, вообще, сделать систему неработоспособной", – считает Мокеев.Некоторые пользователи пытаются изменить регион в настройках смартфона, продолжил он. Это позволяет снимать ограничения, предусмотренные для тех или иных стран."Например, на смартфонах Xiaomi при выборе определенного региона можно делать громче звук, потому что допустимый уровень громкости в стране (соответствующей этому региону, – ред.) выше по закону", – уточнил Мокеев.Однако эксперимент с изменением региона может привести к нежелательным последствиям, поскольку в каждом государстве существуют свои стандарты связи, отметил эксперт."Стоит учитывать, что в нашей стране телефон работает в определенном диапазоне сети, существуют определенные стандарты связи, настройки GSM, поэтому, меняя что-то самостоятельно, можно навредить устройству или просто остаться без связи", – пояснил Мокеев.По его словам, не стоит также отказываться от установки обновлений, предлагаемых разработчиками операционной системы и отдельных программ."В последнее время многие советуют ни в коем случае не обновлять ни операционку, ни установленные программы. Но в реальности это принесет еще больше вреда, потому что разработчики, выпуская обновления, чаще всего закрывают какие-то программные "дыры", защищают (пользователей гаджетов, – ред.) от злоумышленников", – такое мнение высказал Никита Мокеев в интервью радио Sputnik.

https://radiosputnik.ria.ru/20220601/smartfony-1792034428.html

https://ria.ru/20220517/zaryadka-1788920234.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

технологии, никита мокеев, google android