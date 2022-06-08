https://ria.ru/20220608/napadenie-1794028609.html

СК возбудил уголовное дело после нападения подсудимого в Ростове-на-Дону

СК возбудил уголовное дело после нападения подсудимого в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 08.06.2022

СК возбудил уголовное дело после нападения подсудимого в Ростове-на-Дону

Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизни полицейского и судебного пристава после того, как подсудимый ранил их в здании суда в... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T15:44

2022-06-08T15:44

2022-06-08T15:44

ростов-на-дону

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июн – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизни полицейского и судебного пристава после того, как подсудимый ранил их в здании суда в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области."Возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего местного жителя Ивана Костюкова по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), статьей 295 УК РФ (посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие и предварительное следствие)", - сказал он.Как ранее сообщили в суде, Костюкова, в отношении которого слушается дело о разбое, покушении на убийство, ношении оружия и взрывчатых веществ, доставили в Пролетарский районный суд в среду. Попросив конвоира проводить его в туалет, он ранил его заточкой в шею, забрал оружие и выстрелил несколько раз в судебного пристава.По данным полиции, второй судебный пристав применил табельное оружие, злоумышленник получил огнестрельное ранение. Его задержали. Все пострадавшие были доставлены в больницу."В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления. Устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений", - отметил представитель СК.По указанию руководителя следственного управления предварительное расследование уголовного дела поручено первому отделу по расследованию особо важных дел следственного управления.Представитель прокуратуры Ростовской области добавил, что на место незамедлительно выехали прокурор Ростовской области Роман Прасков и прокурор Пролетарского района Ростова-на-Дону Сергей Ушаков."Прокуратурой Ростовской области организована проверка соблюдения требований федерального законодательства, по итогам которой будут приняты исчерпывающие меры реагирования", - сказал он РИА Новости.

https://ria.ru/20220608/podsudimyy-1794009338.html

https://ria.ru/20220608/altay-1793938351.html

ростов-на-дону

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ростов-на-дону, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)