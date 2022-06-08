17:37 08.06.2022 (обновлено: 18:45 08.06.2022)
Автомобиль управделами президента наехал на пешехода в центре Москвы
Автомобиль управделами президента наехал на человека на пешеходном переходе в Москве
Знак пешеходного перехода. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Автомобиль наехал на человека на пешеходном переходе в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На улице Сретенка в районе дома 19 автомобиль совершил наезд на пешехода, когда тот переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Обстоятельства ДТП выясняются. На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что движение не затруднено.
Ранее в СМИ появилась информация, что ДТП произошло на Сретенке на пешеходном переходе, и якобы автомобиль был с мигалкой и с правительственными номерами, который может числиться за Госдумой.
Пресс-секретарь управделами президента РФ Елена Крылова подтвердила РИА Новости факт ДТП с участием их автомобиля в центре Москвы в среду, отметив, что пострадавший пешеход отправлен в больницу,
"Подтверждаем факт ДТП. Водитель вызвал скорую помощь, пешеход был отправлен в больницу с повреждением ноги", - сказала Крылова.
Она добавила, что сейчас водитель ждет оформления ГИБДД.
Крылова сообщила, что пострадавший был на электровелосипеде.
"Нужно будет разобраться, спешил ли он на переходе и был пешеходом или нет", - сказала она.