https://ria.ru/20220608/naezd-1794072295.html

Автомобиль управделами президента наехал на пешехода в центре Москвы

Автомобиль управделами президента наехал на пешехода в центре Москвы - РИА Новости, 08.06.2022

Автомобиль управделами президента наехал на пешехода в центре Москвы

Автомобиль наехал на человека на пешеходном переходе в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T17:37

2022-06-08T17:37

2022-06-08T18:45

происшествия

авто

москва

елена крылова

россия

госдума рф

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Автомобиль наехал на человека на пешеходном переходе в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Отмечается, что движение не затруднено.Ранее в СМИ появилась информация, что ДТП произошло на Сретенке на пешеходном переходе, и якобы автомобиль был с мигалкой и с правительственными номерами, который может числиться за Госдумой. Пресс-секретарь управделами президента РФ Елена Крылова подтвердила РИА Новости факт ДТП с участием их автомобиля в центре Москвы в среду, отметив, что пострадавший пешеход отправлен в больницу,"Подтверждаем факт ДТП. Водитель вызвал скорую помощь, пешеход был отправлен в больницу с повреждением ноги", - сказала Крылова.Она добавила, что сейчас водитель ждет оформления ГИБДД.Крылова сообщила, что пострадавший был на электровелосипеде."Нужно будет разобраться, спешил ли он на переходе и был пешеходом или нет", - сказала она.

https://ria.ru/20220608/lesa-1793951653.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, москва, елена крылова, россия, госдума рф, гибдд мвд рф