Рейтинг@Mail.ru
Автомобиль управделами президента наехал на пешехода в центре Москвы - РИА Новости, 08.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220608/naezd-1794072295.html
Автомобиль управделами президента наехал на пешехода в центре Москвы
Автомобиль управделами президента наехал на пешехода в центре Москвы - РИА Новости, 08.06.2022
Автомобиль управделами президента наехал на пешехода в центре Москвы
Автомобиль наехал на человека на пешеходном переходе в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T17:37
2022-06-08T18:45
происшествия
авто
москва
елена крылова
россия
госдума рф
гибдд мвд рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745101556_0:115:2000:1240_1920x0_80_0_0_3b826ccfcf99d6ea6be9bd97c7695580.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Автомобиль наехал на человека на пешеходном переходе в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Отмечается, что движение не затруднено.Ранее в СМИ появилась информация, что ДТП произошло на Сретенке на пешеходном переходе, и якобы автомобиль был с мигалкой и с правительственными номерами, который может числиться за Госдумой. Пресс-секретарь управделами президента РФ Елена Крылова подтвердила РИА Новости факт ДТП с участием их автомобиля в центре Москвы в среду, отметив, что пострадавший пешеход отправлен в больницу,"Подтверждаем факт ДТП. Водитель вызвал скорую помощь, пешеход был отправлен в больницу с повреждением ноги", - сказала Крылова.Она добавила, что сейчас водитель ждет оформления ГИБДД.Крылова сообщила, что пострадавший был на электровелосипеде."Нужно будет разобраться, спешил ли он на переходе и был пешеходом или нет", - сказала она.
https://ria.ru/20220608/lesa-1793951653.html
https://ria.ru/20220607/voditel-1793865454.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745101556_0:0:1772:1329_1920x0_80_0_0_8cc39047ff0a10ed2468fc5efd012e80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, москва, елена крылова, россия, госдума рф, гибдд мвд рф
17:37 08.06.2022 (обновлено: 18:45 08.06.2022)
 
Автомобиль управделами президента наехал на пешехода в центре Москвы

Автомобиль управделами президента наехал на человека на пешеходном переходе в Москве

© РИА Новости / Марина ЛысцеваЗнак пешеходного перехода
Знак пешеходного перехода - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Марина Лысцева
Знак пешеходного перехода. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Автомобиль наехал на человека на пешеходном переходе в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На улице Сретенка в районе дома 19 автомобиль совершил наезд на пешехода, когда тот переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Обстоятельства ДТП выясняются. На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что движение не затруднено.
Ранее в СМИ появилась информация, что ДТП произошло на Сретенке на пешеходном переходе, и якобы автомобиль был с мигалкой и с правительственными номерами, который может числиться за Госдумой.
Пресс-секретарь управделами президента РФ Елена Крылова подтвердила РИА Новости факт ДТП с участием их автомобиля в центре Москвы в среду, отметив, что пострадавший пешеход отправлен в больницу,
На одном из строений в Леонтьевском переулке произошло обрушение строительных лесов - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
Вчера, 12:43
При покраске здания в центре Москвы обрушились строительные леса
"Подтверждаем факт ДТП. Водитель вызвал скорую помощь, пешеход был отправлен в больницу с повреждением ноги", - сказала Крылова.
Она добавила, что сейчас водитель ждет оформления ГИБДД.
Крылова сообщила, что пострадавший был на электровелосипеде.
"Нужно будет разобраться, спешил ли он на переходе и был пешеходом или нет", - сказала она.
На улице Крылатской в Москве 28-летняя водитель автомобиля BMW совершила столкновение со стоящим автомобилем и наезд на водителя, который находился на проезжей части - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
7 июня, 22:59
В Москве женщина сбила насмерть стоявшего на проезжей части водителя
 
ПроисшествияАвтоМоскваЕлена КрыловаРоссияГосдума РФГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала