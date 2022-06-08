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Наемники из Британии и Марокко частично признали вину в донецком суде - РИА Новости, 08.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220608/naemniki-1794089433.html
Наемники из Британии и Марокко частично признали вину в донецком суде
Наемники из Британии и Марокко частично признали вину в донецком суде - РИА Новости, 08.06.2022
Наемники из Британии и Марокко частично признали вину в донецком суде
Граждане Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим, воевавшие на стороне Украины, частично признали вину, следует из... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T18:53
2022-06-08T22:16
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 8 июн — РИА Новости. Граждане Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим, воевавшие на стороне Украины, частично признали вину, следует из опубликованного Верховным судом ДНР видео с заседания.Задержанные признались в нарушении статьи 232 Уголовного кодекса ДНР "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Преступления по этой статье наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы.Следствие утверждает, что британцы и марокканец за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР.Помимо этого, Пиннер и Брагим также признали вину в действиях, направленных на насильственный захват власти, — это преступление предусмотрено статьей 323 УК ДНР. Оно наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет, а при наличии отягчающих обстоятельств либо в военное время — смертной казнью с конфискацией имущества.Оба они при этом не признали вину по части 3 статьи 430 — "Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях".Британцы Шон Пиннер, Эйден Аслин и марокканец Саадун Брагим сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков подчеркнул, что "прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, лучшее, что их ждет, — долгий срок в тюрьме".Накануне заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб заявил, что правительство страны намерено подать протест в связи с уголовным делом в отношении Аслина.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220608/britaniya-1794050877.html
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донецкая народная республика
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353
60
353
60
Заседание суда в ДНР, где граждане Британии и гражданин Марокко частично признали вину
Граждане Британии Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим частично признали вину в суде ДНР.
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в мире, донецкая народная республика, украина
18:53 08.06.2022 (обновлено: 22:16 08.06.2022)
 
Наемники из Британии и Марокко частично признали вину в донецком суде

Наемники из Великобритании и Марокко частично признали вину в суде в ДНР

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ДОНЕЦК, 8 июн — РИА Новости. Граждане Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим, воевавшие на стороне Украины, частично признали вину, следует из опубликованного Верховным судом ДНР видео с заседания.
Задержанные признались в нарушении статьи 232 Уголовного кодекса ДНР "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности".
Преступления по этой статье наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы.
Следствие утверждает, что британцы и марокканец за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР.
Помимо этого, Пиннер и Брагим также признали вину в действиях, направленных на насильственный захват власти, — это преступление предусмотрено статьей 323 УК ДНР. Оно наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет, а при наличии отягчающих обстоятельств либо в военное время — смертной казнью с конфискацией имущества.
Флаг Британии на здании посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
Вчера, 16:47Специальная военная операция на Украине
Посольство Британии назвало задержанных в Донбассе граждан военнопленными
Оба они при этом не признали вину по части 3 статьи 430 — "Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях".
Британцы Шон Пиннер, Эйден Аслин и марокканец Саадун Брагим сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков подчеркнул, что "прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, лучшее, что их ждет, — долгий срок в тюрьме".
Накануне заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб заявил, что правительство страны намерено подать протест в связи с уголовным делом в отношении Аслина.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
6 июня, 21:17Специальная военная операция на Украине
Британским наемникам может грозить высшая мера наказания, заявил Пушилин
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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