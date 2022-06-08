18:53 08.06.2022 (обновлено: 22:16 08.06.2022)
Наемники из Британии и Марокко частично признали вину в донецком суде
Наемники из Великобритании и Марокко частично признали вину в суде в ДНР
ДОНЕЦК, 8 июн — РИА Новости. Граждане Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим, воевавшие на стороне Украины, частично признали вину, следует из опубликованного Верховным судом ДНР видео с заседания.
Задержанные признались в нарушении статьи 232 Уголовного кодекса ДНР "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности".
Преступления по этой статье наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы.
Следствие утверждает, что британцы и марокканец за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР.
Помимо этого, Пиннер и Брагим также признали вину в действиях, направленных на насильственный захват власти, — это преступление предусмотрено статьей 323 УК ДНР. Оно наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет, а при наличии отягчающих обстоятельств либо в военное время — смертной казнью с конфискацией имущества.
Оба они при этом не признали вину по части 3 статьи 430 — "Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях".
Британцы Шон Пиннер, Эйден Аслин и марокканец Саадун Брагим сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков подчеркнул, что "прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, лучшее, что их ждет, — долгий срок в тюрьме".
Накануне заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб заявил, что правительство страны намерено подать протест в связи с уголовным делом в отношении Аслина.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.