https://ria.ru/20220608/naemniki-1793995703.html

Воевавших с британцем Хиллом наемников убили, сообщил источник

Воевавших с британцем Хиллом наемников убили, сообщил источник - РИА Новости, 08.06.2022

Воевавших с британцем Хиллом наемников убили, сообщил источник

Вместе с британским наемником Эндрю Хиллом, взятым в плен ВС РФ в Херсонской области, воевали граждане как минимум еще четырех стран, все или большинство из них РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T14:37

2022-06-08T14:37

2022-06-08T14:37

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вооруженные силы рф

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ХЕРСОН, 8 июня - РИА Новости. Вместе с британским наемником Эндрю Хиллом, взятым в плен ВС РФ в Херсонской области, воевали граждане как минимум еще четырех стран, все или большинство из них уничтожены ВС РФ, рассказал РИА Новости в среду источник в российских силовых структурах.Исходя из записей в блокноте Хилла, с которыми ознакомился корреспондент РИА Новости, среди воюющих за Украину иностранцев британец упоминал американцев с позывными Грэйди (Grady) и Уилл (Will), гражданина Германии Паскаля (Pascal), датчанина Тони (Tony) и прочих.Помимо прочего в группу Хилла (Andrew James Hill) входил колумбиец, чей позывной источник РИА Новости не уточнил, зато назвал имя – Уильям Альфредо Торо Меркадо (William Alfredo Toro Mercado)."Как минимум большинство из них были уничтожены в ходе огневого соприкосновения с подразделениями ВС РФ. У самого Хилла позывной был Энди (Andy). В его группу входили 14 человек. Знакомы они между собой до Украины не были", - сказал собеседник агентства.Также, исходя из записей в блокноте, на стороне Украины на николаевском направлении участвуют наемники из Белоруссии. "Belorussian service area (зона ответственности белорусов)", - указано в одной из заметок.

https://ria.ru/20220604/sud-1793191211.html

https://ria.ru/20220529/naemniki-1791579081.html

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в мире, украина, германия, белоруссия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр