https://ria.ru/20220608/naemniki-1793994796.html
Источник назвал имя координатора иностранных наемников на Украине
Источник назвал имя координатора иностранных наемников на Украине - РИА Новости, 08.06.2022
Источник назвал имя координатора иностранных наемников на Украине
Иностранных наемников на николаевском направлении координирует Михаил Фролов из Главного управления разведки Минобороны Украины, рассказал РИА Новости в среду... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T14:35
2022-06-08T14:35
2022-06-08T14:35
специальная военная операция на украине
херсонская область
гур минобороны украины
одесса
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792166109_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_2cb3d120d8e52a83fc83c213e478bffc.jpg
ХЕРСОН, 8 июн - РИА Новости. Иностранных наемников на николаевском направлении координирует Михаил Фролов из Главного управления разведки Минобороны Украины, рассказал РИА Новости в среду источник в российских силовых структурах.Эти и другие данные были установлены на основе показаний британского наемника Эндрю Хилла (Andrew James Hill), попавшего в плен Вооруженных сил России 26 апреля в районе поселка Александровка Херсонской области.
https://ria.ru/20220605/naemnik-1793209404.html
херсонская область
одесса
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792166109_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_5192b9fa41bdcacabee91ac1e4e2d1c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , гур минобороны украины, одесса, вооруженные силы украины
Источник назвал имя координатора иностранных наемников на Украине
Источник: Фролов из ГУР Минобороны Украины курирует наемников на николаевском направлении