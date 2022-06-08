https://ria.ru/20220608/naemniki-1793994796.html

Источник назвал имя координатора иностранных наемников на Украине

Источник назвал имя координатора иностранных наемников на Украине - РИА Новости, 08.06.2022

Источник назвал имя координатора иностранных наемников на Украине

Иностранных наемников на николаевском направлении координирует Михаил Фролов из Главного управления разведки Минобороны Украины, рассказал РИА Новости в среду... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T14:35

2022-06-08T14:35

2022-06-08T14:35

специальная военная операция на украине

херсонская область

гур минобороны украины

одесса

вооруженные силы украины

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ХЕРСОН, 8 июн - РИА Новости. Иностранных наемников на николаевском направлении координирует Михаил Фролов из Главного управления разведки Минобороны Украины, рассказал РИА Новости в среду источник в российских силовых структурах.Эти и другие данные были установлены на основе показаний британского наемника Эндрю Хилла (Andrew James Hill), попавшего в плен Вооруженных сил России 26 апреля в районе поселка Александровка Херсонской области.

https://ria.ru/20220605/naemnik-1793209404.html

херсонская область

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херсонская область , гур минобороны украины, одесса, вооруженные силы украины