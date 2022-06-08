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Источник назвал имя координатора иностранных наемников на Украине - РИА Новости, 08.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220608/naemniki-1793994796.html
Источник назвал имя координатора иностранных наемников на Украине
Источник назвал имя координатора иностранных наемников на Украине - РИА Новости, 08.06.2022
Источник назвал имя координатора иностранных наемников на Украине
Иностранных наемников на николаевском направлении координирует Михаил Фролов из Главного управления разведки Минобороны Украины, рассказал РИА Новости в среду... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T14:35
2022-06-08T14:35
специальная военная операция на украине
херсонская область
гур минобороны украины
одесса
вооруженные силы украины
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ХЕРСОН, 8 июн - РИА Новости. Иностранных наемников на николаевском направлении координирует Михаил Фролов из Главного управления разведки Минобороны Украины, рассказал РИА Новости в среду источник в российских силовых структурах.Эти и другие данные были установлены на основе показаний британского наемника Эндрю Хилла (Andrew James Hill), попавшего в плен Вооруженных сил России 26 апреля в районе поселка Александровка Херсонской области.
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херсонская область
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херсонская область , гур минобороны украины, одесса, вооруженные силы украины
14:35 08.06.2022
 
Источник назвал имя координатора иностранных наемников на Украине

Источник: Фролов из ГУР Минобороны Украины курирует наемников на николаевском направлении

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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ХЕРСОН, 8 июн - РИА Новости. Иностранных наемников на николаевском направлении координирует Михаил Фролов из Главного управления разведки Минобороны Украины, рассказал РИА Новости в среду источник в российских силовых структурах.
"По предварительным данным, на направлениях Николаева и Одессы курирует и координирует зарубежных наемников, воюющих на стороне Украины, офицер воинской части А0515 Главного управления разведки Минобороны Украины Михаил Фролов. У него также есть документы на другое имя", - рассказал собеседник агентства.
Эти и другие данные были установлены на основе показаний британского наемника Эндрю Хилла (Andrew James Hill), попавшего в плен Вооруженных сил России 26 апреля в районе поселка Александровка Херсонской области.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьГУР Минобороны УкраиныОдессаВооруженные силы Украины
 
 
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