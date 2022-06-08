https://ria.ru/20220608/naemnik-1794095607.html

В ДНР британец Пиннер признал вину по статье, предполагающей смертную казнь

В ДНР британец Пиннер признал вину по статье, предполагающей смертную казнь - РИА Новости, 08.06.2022

В ДНР британец Пиннер признал вину по статье, предполагающей смертную казнь

Подданный Великобритании Шон Пиннер, воевавший на стороне Украины, в суде ДНР признал себя виновным в действиях, направленных на насильственный захват власти,... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T19:17

2022-06-08T19:17

2022-06-08T19:20

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Подданный Великобритании Шон Пиннер, воевавший на стороне Украины, в суде ДНР признал себя виновным в действиях, направленных на насильственный захват власти, статья предусматривает смертную казнь, следует из видео Верховного суда ДНР.Преступления по статье 323 о насильственном захвате власти наказываются лишением свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет, а при наличии отягчающих обстоятельств либо в военное время - смертной казнью с конфискацией имущества.В то же время Пиннер не признал себя виновным по части 3 статьи 430 – "Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях".

https://ria.ru/20220608/naemniki-1794083228.html

донецкая народная республика

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Заседание суда в ДНР, где граждане Британии и гражданин Марокко частично признали вину Граждане Британии Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим частично признали вину в суде ДНР. 2022-06-08T19:17 true PT1M33S

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донецкая народная республика, великобритания, украина