https://ria.ru/20220608/naemnik-1793986364.html

Британский наемник рассказал, как приехал на Украину

Британский наемник рассказал, как приехал на Украину - РИА Новости, 08.06.2022

Британский наемник рассказал, как приехал на Украину

Британский наемник Эндрю Хилл, взятый в плен ВС РФ в Херсонской области, приехал на Украину через Польшу и входил в расчет противотанкового ракетного комплекса, РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T14:11

2022-06-08T14:11

2022-06-08T14:19

специальная военная операция на украине

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ХЕРСОН, 8 июня - РИА Новости. Британский наемник Эндрю Хилл, взятый в плен ВС РФ в Херсонской области, приехал на Украину через Польшу и входил в расчет противотанкового ракетного комплекса, сообщил РИА Новости в среду источник в российских силовых структурах.По данным войсковой разведки, Хилл причастен к уничтожению бронетранспортера МТ-ЛБ ВС РФ, убийству как минимум двоих российских военных и ранению еще троих, отметил источник РИА Новости."Во время допроса Хилл (Andrew James Hill) заявил, что является отцом четверых детей, после службы в составе Вооруженных сил Британии в Афганистане работал дизайнером частных домов. Однако по причине неустроенности личной жизни, отсутствия жизненных перспектив и проблем с алкоголем он решил участвовать в боевых действиях на Украине", - рассказал собеседник агентства.На Украину он самостоятельно приехал из Польши, далее через Киев, где он пробыл около трех недель, отправился в Николаев, где жил в "неизвестном месте, похожем на гостиницу, вместе с 15 другими иностранцами".При задержании, помимо паспорта и прочих удостоверений, у Хилла нашли украинский военный билет, выданный командиром воинской части А3449 17 марта 2022 года. Согласно отметке в этом документе, иностранец в тот же день начал военную службу и получил назначение стрелком с присвоением звания рядового.При этом, по собственным словам, Хилл ехал на Украину как военный медик, "оказывать первую медицинскую помощь".По словам источника, Хилл попал в плен в результате контратаки ВС РФ 26 апреля под поселком Александровка Херсонской области.

https://ria.ru/20220607/obvineniya-1793844060.html

https://ria.ru/20220605/naemnik-1793248419.html

украина

афганистан

польша

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украина, афганистан, польша, в мире, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр