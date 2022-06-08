https://ria.ru/20220608/muzei-1793495879.html

В Третьяковке открылась выставка "Усы властелина" о Петре I

В Третьяковке открылась выставка "Усы властелина" о Петре I - РИА Новости, 08.06.2022

В Третьяковке открылась выставка "Усы властелина" о Петре I

Выставка "Усы властелина", посвященная 350-летию со дня рождения императора Петра I и его портретным изображениям, открылась в Третьяковской галерее. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T07:17

2022-06-08T07:17

2022-06-08T07:17

петр i

париж

императорская академия художеств

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третьяковская галерея

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Выставка "Усы властелина", посвященная 350-летию со дня рождения императора Петра I и его портретным изображениям, открылась в Третьяковской галерее.В Третьяковке отмечают, что практически никто из исследователей долгое время не обращал внимания на эту деталь в изображениях Петра I. Но на деле она помогает специалистам в атрибуции произведений. Так эксперты могут установить авторство работы и время ее создания.Экспонаты выставки представляют Петра по мере его взросления, развития личности, изменения его статуса и роли в мире. Можно сравнить облик Петра на портрете Неллера с тонкими "английскими" усами с его изображением на картине Купецкого. Здесь они уже более пышные, "императорские". Классикой считается работа Каравака, на котором у правителя элегантные усы "карандаш", которые Петр носил после посещения Парижа, оценив работу французских цирюльников.Также в экспозиции представлен портрет первого придворного ювелира при русском дворе — саксонского живописца Таннауера. Интересный момент — оригинал скрыт от зрителя, поскольку сверху были нанесены поправки и переписки в расположении фигуры и лица модели. Это было сделано неизвестным художником более позднего времени. Именно эта работа мастера первой четверти XVIII века стала "лицом" выставки.Другим важным экспонатом считается мраморный бюст Петра I работы француза Жилле, который руководил классом орнаментальной скульптуры Императорской Академии художеств. Как образец для скульптуры императора в мраморе Жилле использовал бронзовый бюст, отлитый в 1723 году итальянцем Растрелли.Выставка в Лаврушинском переулке будет открыта до 2 октября.

https://ria.ru/20220604/muzei-1793014574.html

https://ria.ru/20220528/tretyakovka-1791285345.html

париж

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Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

петр i, париж, императорская академия художеств, третьяковская галерея, музеи, новости культуры, что посмотреть , куда сходить , выставки