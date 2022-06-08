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В Третьяковке открылась выставка "Усы властелина" о Петре I - РИА Новости, 08.06.2022
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Культура
https://ria.ru/20220608/muzei-1793495879.html
В Третьяковке открылась выставка "Усы властелина" о Петре I
В Третьяковке открылась выставка "Усы властелина" о Петре I - РИА Новости, 08.06.2022
В Третьяковке открылась выставка "Усы властелина" о Петре I
Выставка "Усы властелина", посвященная 350-летию со дня рождения императора Петра I и его портретным изображениям, открылась в Третьяковской галерее. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T07:17
2022-06-08T07:17
петр i
париж
императорская академия художеств
культура
третьяковская галерея
музеи
новости культуры
что посмотреть
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Выставка "Усы властелина", посвященная 350-летию со дня рождения императора Петра I и его портретным изображениям, открылась в Третьяковской галерее.В Третьяковке отмечают, что практически никто из исследователей долгое время не обращал внимания на эту деталь в изображениях Петра I. Но на деле она помогает специалистам в атрибуции произведений. Так эксперты могут установить авторство работы и время ее создания.Экспонаты выставки представляют Петра по мере его взросления, развития личности, изменения его статуса и роли в мире. Можно сравнить облик Петра на портрете Неллера с тонкими "английскими" усами с его изображением на картине Купецкого. Здесь они уже более пышные, "императорские". Классикой считается работа Каравака, на котором у правителя элегантные усы "карандаш", которые Петр носил после посещения Парижа, оценив работу французских цирюльников.Также в экспозиции представлен портрет первого придворного ювелира при русском дворе — саксонского живописца Таннауера. Интересный момент — оригинал скрыт от зрителя, поскольку сверху были нанесены поправки и переписки в расположении фигуры и лица модели. Это было сделано неизвестным художником более позднего времени. Именно эта работа мастера первой четверти XVIII века стала "лицом" выставки.Другим важным экспонатом считается мраморный бюст Петра I работы француза Жилле, который руководил классом орнаментальной скульптуры Императорской Академии художеств. Как образец для скульптуры императора в мраморе Жилле использовал бронзовый бюст, отлитый в 1723 году итальянцем Растрелли.Выставка в Лаврушинском переулке будет открыта до 2 октября.
https://ria.ru/20220604/muzei-1793014574.html
https://ria.ru/20220528/tretyakovka-1791285345.html
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петр i, париж, императорская академия художеств, третьяковская галерея, музеи, новости культуры, что посмотреть , куда сходить , выставки
07:17 08.06.2022
 
В Третьяковке открылась выставка "Усы властелина" о Петре I

Выставка к 350-летию Петра I "Усы властелина" открылась в Третьяковке 8 июня

© Фото : Третьяковская галереяПортрет Петра I
Портрет Петра I - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© Фото : Третьяковская галерея
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Выставка "Усы властелина", посвященная 350-летию со дня рождения императора Петра I и его портретным изображениям, открылась в Третьяковской галерее.
© Фото : Третьяковская галереяПортрет Петра I
Портрет Петра I - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© Фото : Третьяковская галерея
Портрет Петра I

"Это остроумный и весьма нетривиальный взгляд на портреты Петра Великого XVIII–XXI веков, — поясняют в пресс-службе музея. — Впервые делается акцент на эволюции иконографии — форме усов правителя. Запечатленная в художественных и скульптурных работах, эта деталь внешности императора менялась с возрастом, под влиянием моды, в зависимости от его настроения".

В Третьяковке отмечают, что практически никто из исследователей долгое время не обращал внимания на эту деталь в изображениях Петра I. Но на деле она помогает специалистам в атрибуции произведений. Так эксперты могут установить авторство работы и время ее создания.
Экспонаты выставки представляют Петра по мере его взросления, развития личности, изменения его статуса и роли в мире. Можно сравнить облик Петра на портрете Неллера с тонкими "английскими" усами с его изображением на картине Купецкого. Здесь они уже более пышные, "императорские". Классикой считается работа Каравака, на котором у правителя элегантные усы "карандаш", которые Петр носил после посещения Парижа, оценив работу французских цирюльников.
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Также в экспозиции представлен портрет первого придворного ювелира при русском дворе — саксонского живописца Таннауера. Интересный момент — оригинал скрыт от зрителя, поскольку сверху были нанесены поправки и переписки в расположении фигуры и лица модели. Это было сделано неизвестным художником более позднего времени. Именно эта работа мастера первой четверти XVIII века стала "лицом" выставки.
© Фото : Третьяковская галереяПортрет Петра I
Портрет Петра I
1 из 2
Портрет Петра I
© Фото : Третьяковская галерея
© Фото : Третьяковская галерея

Портрет императора Петра I

Портрет Петра I
2 из 2

Портрет императора Петра I

© Фото : Третьяковская галерея
1 из 2
Портрет Петра I
© Фото : Третьяковская галерея
2 из 2

Портрет императора Петра I

© Фото : Третьяковская галерея
Другим важным экспонатом считается мраморный бюст Петра I работы француза Жилле, который руководил классом орнаментальной скульптуры Императорской Академии художеств. Как образец для скульптуры императора в мраморе Жилле использовал бронзовый бюст, отлитый в 1723 году итальянцем Растрелли.
Выставка в Лаврушинском переулке будет открыта до 2 октября.
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КультураПетр IПарижИмператорская академия художествТретьяковская галереяМузеиНовости культурычто посмотретькуда сходитьВыставки
 
 
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