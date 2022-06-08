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На сайте Зеленского зарегистрировали петицию о продаже "Мрии" на сувениры - РИА Новости, 08.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220608/mriya-1793922705.html
На сайте Зеленского зарегистрировали петицию о продаже "Мрии" на сувениры
На сайте Зеленского зарегистрировали петицию о продаже "Мрии" на сувениры - РИА Новости, 08.06.2022
На сайте Зеленского зарегистрировали петицию о продаже "Мрии" на сувениры
Петиция о продаже самолета Ан-225 "Мрия", уничтоженного в ходе боевых действий под Киевом, зарегистрирована на сайте офиса Владимира Зеленского - авторы... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T11:31
2022-06-08T11:31
специальная военная операция на украине
в мире
ан-225 "мрия"
украина
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Петиция о продаже самолета Ан-225 "Мрия", уничтоженного в ходе боевых действий под Киевом, зарегистрирована на сайте офиса Владимира Зеленского - авторы документа предлагают продать на сувениры все, что осталось от крупнейшего в мире транспортного самолета."Предлагаю остатки знаменитого Ан-225 "Мрия" не отправлять на утилизацию (которая уже началась), а разделить на маленькие частицы и в виде сувениров приступить к реализации этой продукции на возможных интернет-платформах для продажи. Вырученные средства направить на армию и/или восстановления "Мрии", - говорится в тексте петиции на сайте офиса Зеленского. За один день петиция набрала 100 из 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения.Ан-225 был спроектирован и построен в СССР на Киевском механическом заводе в 1984-1988 годах. Название машины в переводе с украинского языка означает "мечта". Причиной появления самолета была необходимость создания авиатранспортной системы для многоразового космического корабля "Буран". Первый полет Ан-225 состоялся 21 декабря 1988 года. Изначально было заложено две машины, только один экземпляр находился в летном состоянии.После распада СССР он перешел в собственность Украины, второй экземпляр не был достроен. Госконцерн "Укроборонэкспорт" 27 февраля 2022 года сообщил, что единственный летный экземпляр "Мрии" был уничтожен на аэродроме около поселка Гостомель Киевской области. В конце марта российские подразделения покинули территорию аэродрома под Гостомелем.
https://ria.ru/20220319/mriya-1779040564.html
https://ria.ru/20220528/mriya-1791357407.html
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в мире, ан-225 "мрия", украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
11:31 08.06.2022
 
На сайте Зеленского зарегистрировали петицию о продаже "Мрии" на сувениры

На сайте Зеленского зарегистрировали петицию о продаже обломков Ан-225 "Мрия" на сувениры

© РИА Новости / Ирина Александрова / Перейти в фотобанкАн-225 "Мрия"
Ан-225 Мрия - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Ирина Александрова
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Ан-225 "Мрия". Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Петиция о продаже самолета Ан-225 "Мрия", уничтоженного в ходе боевых действий под Киевом, зарегистрирована на сайте офиса Владимира Зеленского - авторы документа предлагают продать на сувениры все, что осталось от крупнейшего в мире транспортного самолета.
"Предлагаю остатки знаменитого Ан-225 "Мрия" не отправлять на утилизацию (которая уже началась), а разделить на маленькие частицы и в виде сувениров приступить к реализации этой продукции на возможных интернет-платформах для продажи. Вырученные средства направить на армию и/или восстановления "Мрии", - говорится в тексте петиции на сайте офиса Зеленского. За один день петиция набрала 100 из 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения.
Самолет Ан-225 Мрия - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
19 марта, 17:10
"Мрию" предлагали перебазировать в Европу, заявил экс-капитан самолета
Ан-225 был спроектирован и построен в СССР на Киевском механическом заводе в 1984-1988 годах. Название машины в переводе с украинского языка означает "мечта". Причиной появления самолета была необходимость создания авиатранспортной системы для многоразового космического корабля "Буран". Первый полет Ан-225 состоялся 21 декабря 1988 года. Изначально было заложено две машины, только один экземпляр находился в летном состоянии.
После распада СССР он перешел в собственность Украины, второй экземпляр не был достроен. Госконцерн "Укроборонэкспорт" 27 февраля 2022 года сообщил, что единственный летный экземпляр "Мрии" был уничтожен на аэродроме около поселка Гостомель Киевской области. В конце марта российские подразделения покинули территорию аэродрома под Гостомелем.
Самолет Ан-225 Мрия. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
28 мая, 05:15
На Украине опровергли данные об утилизации обломков самолета "Мрия"
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАн-225 "Мрия"УкраинаВладимир ЗеленскийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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