https://ria.ru/20220608/mriya-1793922705.html

На сайте Зеленского зарегистрировали петицию о продаже "Мрии" на сувениры

На сайте Зеленского зарегистрировали петицию о продаже "Мрии" на сувениры - РИА Новости, 08.06.2022

На сайте Зеленского зарегистрировали петицию о продаже "Мрии" на сувениры

Петиция о продаже самолета Ан-225 "Мрия", уничтоженного в ходе боевых действий под Киевом, зарегистрирована на сайте офиса Владимира Зеленского - авторы... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T11:31

2022-06-08T11:31

2022-06-08T11:31

специальная военная операция на украине

в мире

ан-225 "мрия"

украина

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Петиция о продаже самолета Ан-225 "Мрия", уничтоженного в ходе боевых действий под Киевом, зарегистрирована на сайте офиса Владимира Зеленского - авторы документа предлагают продать на сувениры все, что осталось от крупнейшего в мире транспортного самолета."Предлагаю остатки знаменитого Ан-225 "Мрия" не отправлять на утилизацию (которая уже началась), а разделить на маленькие частицы и в виде сувениров приступить к реализации этой продукции на возможных интернет-платформах для продажи. Вырученные средства направить на армию и/или восстановления "Мрии", - говорится в тексте петиции на сайте офиса Зеленского. За один день петиция набрала 100 из 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения.Ан-225 был спроектирован и построен в СССР на Киевском механическом заводе в 1984-1988 годах. Название машины в переводе с украинского языка означает "мечта". Причиной появления самолета была необходимость создания авиатранспортной системы для многоразового космического корабля "Буран". Первый полет Ан-225 состоялся 21 декабря 1988 года. Изначально было заложено две машины, только один экземпляр находился в летном состоянии.После распада СССР он перешел в собственность Украины, второй экземпляр не был достроен. Госконцерн "Укроборонэкспорт" 27 февраля 2022 года сообщил, что единственный летный экземпляр "Мрии" был уничтожен на аэродроме около поселка Гостомель Киевской области. В конце марта российские подразделения покинули территорию аэродрома под Гостомелем.

https://ria.ru/20220319/mriya-1779040564.html

https://ria.ru/20220528/mriya-1791357407.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, ан-225 "мрия", украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр