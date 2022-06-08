На сайте Зеленского зарегистрировали петицию о продаже "Мрии" на сувениры
На сайте Зеленского зарегистрировали петицию о продаже обломков Ан-225 "Мрия" на сувениры
Ан-225 "Мрия". Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Петиция о продаже самолета Ан-225 "Мрия", уничтоженного в ходе боевых действий под Киевом, зарегистрирована на сайте офиса Владимира Зеленского - авторы документа предлагают продать на сувениры все, что осталось от крупнейшего в мире транспортного самолета.
"Предлагаю остатки знаменитого Ан-225 "Мрия" не отправлять на утилизацию (которая уже началась), а разделить на маленькие частицы и в виде сувениров приступить к реализации этой продукции на возможных интернет-платформах для продажи. Вырученные средства направить на армию и/или восстановления "Мрии", - говорится в тексте петиции на сайте офиса Зеленского. За один день петиция набрала 100 из 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения.
Ан-225 был спроектирован и построен в СССР на Киевском механическом заводе в 1984-1988 годах. Название машины в переводе с украинского языка означает "мечта". Причиной появления самолета была необходимость создания авиатранспортной системы для многоразового космического корабля "Буран". Первый полет Ан-225 состоялся 21 декабря 1988 года. Изначально было заложено две машины, только один экземпляр находился в летном состоянии.
После распада СССР он перешел в собственность Украины, второй экземпляр не был достроен. Госконцерн "Укроборонэкспорт" 27 февраля 2022 года сообщил, что единственный летный экземпляр "Мрии" был уничтожен на аэродроме около поселка Гостомель Киевской области. В конце марта российские подразделения покинули территорию аэродрома под Гостомелем.