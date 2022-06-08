Рейтинг@Mail.ru
Япония отреагировала на решение России по морскому промыслу - РИА Новости, 08.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220608/more-1793877223.html
Япония отреагировала на решение России по морскому промыслу
Япония отреагировала на решение России по морскому промыслу - РИА Новости, 08.06.2022
Япония отреагировала на решение России по морскому промыслу
Япония после решения России приостановить межправительственное соглашение о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов намерена продолжить... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T03:48
2022-06-08T05:43
япония
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102268/93/1022689375_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_a409b453a4a7ad7bf545f9c198a6d880.jpg
ТОКИО, 8 июн - РИА Новости. Япония после решения России приостановить межправительственное соглашение о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов намерена продолжить консультации с Москвой, чтобы дать возможность своим рыбакам продолжить деятельность, заявил телеканалу NHK представитель японского МИД. Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Москва приостанавливает действие соглашения, так как Токио взял линию на "заморозку" полагающихся по соглашению выплат, а также затягивает с подписанием ежегодного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области. В МИД добавили, что действие соглашения приостанавливается до выполнения японской стороной всех своих финансовых обязательств. Представитель японского МИД назвал решение российской стороны "чрезвычайно прискорбным". "Как будто бы (подписание документа о технической помощи Сахалинской области – ред.) являлось предварительным условием для выполнения положений договора. Мы намерены продолжить консультации с российской стороной, чтобы дать возможность японской стороне продолжить деятельность в рамках соглашения", - заявил он.В свою очередь, представители управления рыболовства Японии сообщили телеканалу, что в настоящее время "ведется подтверждение ситуации через японский МИД".Японские суда вели лов в районе Южных Курил по соглашению от 21 февраля 1998 года, которое давало им возможность заниматься промыслом в этом районе по выделенной квоте за определенную плату.
https://ria.ru/20220608/shag-1793873853.html
япония
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102268/93/1022689375_120:0:1897:1333_1920x0_80_0_0_a6c8670911782f463d33eb211a05c787.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
япония, россия, в мире
03:48 08.06.2022 (обновлено: 05:43 08.06.2022)
 
Япония отреагировала на решение России по морскому промыслу

МИД Японии продолжит консультации с Россией по соглашению о промысле морских ресурсов

© AP Photo / Koji UedaЯпонский рыбак
Японский рыбак - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© AP Photo / Koji Ueda
Японский рыбак. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 8 июн - РИА Новости. Япония после решения России приостановить межправительственное соглашение о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов намерена продолжить консультации с Москвой, чтобы дать возможность своим рыбакам продолжить деятельность, заявил телеканалу NHK представитель японского МИД.
Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Москва приостанавливает действие соглашения, так как Токио взял линию на "заморозку" полагающихся по соглашению выплат, а также затягивает с подписанием ежегодного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области. В МИД добавили, что действие соглашения приостанавливается до выполнения японской стороной всех своих финансовых обязательств.
Представитель японского МИД назвал решение российской стороны "чрезвычайно прискорбным". "Как будто бы (подписание документа о технической помощи Сахалинской области – ред.) являлось предварительным условием для выполнения положений договора. Мы намерены продолжить консультации с российской стороной, чтобы дать возможность японской стороне продолжить деятельность в рамках соглашения", - заявил он.
В свою очередь, представители управления рыболовства Японии сообщили телеканалу, что в настоящее время "ведется подтверждение ситуации через японский МИД".
Японские суда вели лов в районе Южных Курил по соглашению от 21 февраля 1998 года, которое давало им возможность заниматься промыслом в этом районе по выделенной квоте за определенную плату.
Рыбаки - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
01:34
"Вот и получили": японцев ошеломил шаг Москвы в отношении Токио
 
ЯпонияРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала