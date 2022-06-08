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Япония отреагировала на решение России по морскому промыслу

Япония отреагировала на решение России по морскому промыслу - РИА Новости, 08.06.2022

Япония отреагировала на решение России по морскому промыслу

Япония после решения России приостановить межправительственное соглашение о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов намерена продолжить... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T03:48

2022-06-08T03:48

2022-06-08T05:43

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ТОКИО, 8 июн - РИА Новости. Япония после решения России приостановить межправительственное соглашение о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов намерена продолжить консультации с Москвой, чтобы дать возможность своим рыбакам продолжить деятельность, заявил телеканалу NHK представитель японского МИД. Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Москва приостанавливает действие соглашения, так как Токио взял линию на "заморозку" полагающихся по соглашению выплат, а также затягивает с подписанием ежегодного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области. В МИД добавили, что действие соглашения приостанавливается до выполнения японской стороной всех своих финансовых обязательств. Представитель японского МИД назвал решение российской стороны "чрезвычайно прискорбным". "Как будто бы (подписание документа о технической помощи Сахалинской области – ред.) являлось предварительным условием для выполнения положений договора. Мы намерены продолжить консультации с российской стороной, чтобы дать возможность японской стороне продолжить деятельность в рамках соглашения", - заявил он.В свою очередь, представители управления рыболовства Японии сообщили телеканалу, что в настоящее время "ведется подтверждение ситуации через японский МИД".Японские суда вели лов в районе Южных Курил по соглашению от 21 февраля 1998 года, которое давало им возможность заниматься промыслом в этом районе по выделенной квоте за определенную плату.

https://ria.ru/20220608/shag-1793873853.html

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япония, россия, в мире