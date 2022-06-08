https://ria.ru/20220608/more-1793877223.html
Япония отреагировала на решение России по морскому промыслу
Япония отреагировала на решение России по морскому промыслу - РИА Новости, 08.06.2022
Япония отреагировала на решение России по морскому промыслу
Япония после решения России приостановить межправительственное соглашение о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов намерена продолжить... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T03:48
2022-06-08T03:48
2022-06-08T05:43
япония
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102268/93/1022689375_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_a409b453a4a7ad7bf545f9c198a6d880.jpg
ТОКИО, 8 июн - РИА Новости. Япония после решения России приостановить межправительственное соглашение о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов намерена продолжить консультации с Москвой, чтобы дать возможность своим рыбакам продолжить деятельность, заявил телеканалу NHK представитель японского МИД. Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Москва приостанавливает действие соглашения, так как Токио взял линию на "заморозку" полагающихся по соглашению выплат, а также затягивает с подписанием ежегодного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области. В МИД добавили, что действие соглашения приостанавливается до выполнения японской стороной всех своих финансовых обязательств. Представитель японского МИД назвал решение российской стороны "чрезвычайно прискорбным". "Как будто бы (подписание документа о технической помощи Сахалинской области – ред.) являлось предварительным условием для выполнения положений договора. Мы намерены продолжить консультации с российской стороной, чтобы дать возможность японской стороне продолжить деятельность в рамках соглашения", - заявил он.В свою очередь, представители управления рыболовства Японии сообщили телеканалу, что в настоящее время "ведется подтверждение ситуации через японский МИД".Японские суда вели лов в районе Южных Курил по соглашению от 21 февраля 1998 года, которое давало им возможность заниматься промыслом в этом районе по выделенной квоте за определенную плату.
https://ria.ru/20220608/shag-1793873853.html
япония
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102268/93/1022689375_120:0:1897:1333_1920x0_80_0_0_a6c8670911782f463d33eb211a05c787.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, россия, в мире
03:48 08.06.2022 (обновлено: 05:43 08.06.2022)
Япония отреагировала на решение России по морскому промыслу
МИД Японии продолжит консультации с Россией по соглашению о промысле морских ресурсов
ТОКИО, 8 июн - РИА Новости.
Япония после решения России приостановить межправительственное соглашение о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов намерена
продолжить консультации с Москвой, чтобы дать возможность своим рыбакам продолжить деятельность, заявил
телеканалу NHK представитель японского МИД.
Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова
сообщила, что Москва
приостанавливает действие соглашения, так как Токио
взял линию на "заморозку" полагающихся по соглашению выплат, а также затягивает с подписанием ежегодного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области
. В МИД добавили, что действие соглашения приостанавливается до выполнения японской стороной всех своих финансовых обязательств.
Представитель японского МИД назвал решение российской стороны "чрезвычайно прискорбным". "Как будто бы (подписание документа о технической помощи Сахалинской области – ред.) являлось предварительным условием для выполнения положений договора. Мы намерены продолжить консультации с российской стороной, чтобы дать возможность японской стороне продолжить деятельность в рамках соглашения", - заявил он.
В свою очередь, представители управления рыболовства Японии сообщили телеканалу, что в настоящее время "ведется подтверждение ситуации через японский МИД".
Японские суда вели лов в районе Южных Курил по соглашению от 21 февраля 1998 года, которое давало им возможность заниматься промыслом в этом районе по выделенной квоте за определенную плату.